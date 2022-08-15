迪安薩社區學院中英翻譯班即將開課 結業可獲證書

劉華馥表示，迪安薩社區學院中文系全盛時期人數超過一千人。近年來少子化的影響確實讓人數下降，但是中文教學品質及經驗都是名列前茅。（劉華馥提供）

不管你現在在學或在職，想要取得加州 中英文翻譯證書，不必再花高額學費。庫比蒂諾迪安薩社區學院 （De Anza College ）中文系秋季班即將開課，課程都在網上上課，時間每周二、三晚間6時30分。迪安薩社區學院每年有秋冬春三季學期，完成四堂課課程即可領取初級證書，完成八堂課則可獲得高級證書。在職或是學生（包含全加州）可上網申請。

劉華馥在中文教學領域有25年經驗，畢業於於台灣清華大學，南加大高等教育系博士。（圖劉華馥提供）

迪安薩社區學院中文系主任劉華馥表示，歡迎對中英翻譯有興趣的民眾註冊上課，學成後即可獲得學校核發的證書。未來不管是在法院、社區、警局、醫院申請口譯員工作。目前在校生來自不同族裔，多數以社會人士來在職進修，甚至也有已經在法院作翻譯員的職員加入。

劉華馥說，這是全加州唯一社區學院開辦的相關課程，對社區學院一、二年級生，它也適用通識教育 課程（GE）學分，特別是加州高中9年級學生如果拿這門課是完全免費。秋季班即將開的兩門課，分別是周三晚間的「介紹筆譯和口譯的技巧與運用」（ Introduction to Translation and Interpreting）。另一門課則是周二的「中英文語言學分析比較」（Mandarin/English Linguistics Analysis）。

比較少人知道的是這門課的兩位老師，其中一位是佛利蒙市議員邵陽。他是哈佛生化博士，目前在海沃（Hayward）一家生技公司擔任主管，他同時也擁有加州司法司法委員會法庭翻譯官身分。

他表示，初級班還有筆譯與口譯入門以及視譯兩門課程。高級班則分為連續翻譯(consecutive interpreting)一、二及同步翻譯(imultaneous interpreting)一、二共四堂課。

邵陽強調，上課內容也是經驗的傳承，如何精確正確地傳達對方所要表達的意思是翻譯的首要條件，在駕輕就熟之後才能進一步口語化翻譯的內容。另外在老師的指導下不斷練習，「一萬個小時一定出師」，也能用在翻譯領域。

劉華馥表示，學生註冊不需要經過考試，只要有興趣都可以加入，但每門課成績要在Ｃ＋以上才能獲得證書。目前沒有限制報名人數。詳情請洽 https://www.deanza.edu/mandarin/ 。如果有任何問題，也可以聯繫劉華馥系主任： [email protected]，或電 (408)864-5324。