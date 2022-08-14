市議長聲援奏效 西增區公寓非裔租客驅逐令 無限期暫緩

61歲的漢尼根在社區中生活了54年，法院原本要求他在8月10日前離開。（本報記者／攝影）

舊金山 西增區（Western Addition）合作公寓（Co-op）的許多非裔居民面臨被強制驅逐的困境，社區已組織多場抗議活動，指責公寓管理公司的霸道行為。由於市議長華頌善（Shamann Walton）等多名城市領袖的介入，給事情帶來了轉機。華頌善12日宣布，驅逐令將被無限期暫緩。

在此生活了54年的社區領袖漢尼根（Richard Henegan）是5戶被下達驅逐令的家庭之一，當得知驅逐令將被無限期暫緩的消息時，他正在打包行李準備搬走。他說：「我直接跪了下來，感謝上帝把這些幫助我的人帶到我的身邊。」

漢尼根此前因擔心自己失去居住權而流浪街頭，心情變得十分焦慮。「我這一生將第一次成為無家可歸的人。」漢尼根說，「我這兩個月幾乎不吃不喝，這是我永遠的噩夢。」

根據公寓管理方Kalco Properties代表律師發給華頌善辦公室的信息顯示，公司和縣警辦公室已經取消了驅逐計畫，以便市府和住房及城市發展部門介入，幫助雙方找到替代方案。

華頌善說：「驅逐機器並沒有被永久性停止，但當社區成員和市府共同協作，就能阻止這種不公正的現象。」

曾為驅逐案辯護律師的華頌善也前來助陣。（本報記者／攝影）

根據住房和城市發展部門的規定，合作公寓需要住客支付30%的收入作為租金 。公寓管理方此前聲稱，5家遭驅逐的家庭都是在屋主去世後，未能提交重新認證的文件，屬於繼續非法占用房屋。而住客們表示，他們已經填寫了文件，不過管理公司並沒有按時處理。

居民休伊特（Didi Hewitt）指責，管理方想以此方式驅趕低收入 家庭，為有能力支付更高房租的中產家庭讓路，以此獲利。

代表漢尼根的律師梅里克（Kelsey Merrick）表示，暫停驅逐給予居民一個喘息的機會，好讓各方商量尋找到最佳的解決方案。她說：「截至目前，驅逐令仍在他的紀錄上，未來還不知會怎麼樣。」

漢尼根表示，他會繼續收拾行李，因為即使被允許留下，他也可能會被安置在面積更小的房屋內。