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攜百億元…近4萬富人搬離舊金山

本報記者、編譯組╱專題報導
居住高成本、交通與野火導致糟糕空氣品質，舊金山較富裕人士疫情期間帶著百億元收入移居他處。(Getty Images)
居住高成本、交通與野火導致糟糕空氣品質，舊金山較富裕人士疫情期間帶著百億元收入移居他處。(Getty Images)

疫情初期搬出舊金山人士的平均收入，比一年前遷離者還要高出許多，因為有更多較富裕的白領工作者離開了這個城市，其中有許多人離開是因為可遠距辦公。根據美國國稅局數據，2019-2020年之間，舊金山納稅申報表上的人數，減少了4.5%至3萬9202人。搬離舊金山的居民，於2019年平均收入為13萬8000元，比上一年的8萬2000元增長67%。

舊金山的淨搬出人數(net out-migration，意即遷出人數減去搬進人數)，在一年內幾乎增加三倍。人口普查資料顯示，舊金山人口在2020年7月至2021年期間減少6.3%，是全國人口減少最多的城市。根據離開舊金山人士提交他們的2020年退稅申報資料，2019年的總收入為106億元；搬入這個城市的總收入為38億元，淨損失近69億元。

退休醫師開普蘭(Michael Caplan)是疫情期間離開舊金山的人之一，他與妻子唐娜出售了他們位在尤瑞卡谷(Eureka Valley)社區居住了31年的1600平方英尺公寓。居住高成本、交通與野火導致糟糕空氣品質，催促他們搬離舊金山，到兒子居住的城市丹佛。

開普蘭夫婦以170萬元賣掉在舊金山的公寓，現在正在科羅拉多州建造佔地4300平方英尺的豪宅，而目前在附近租房暫時居住。當地房價只有灣區的三分之一。從事金融業的唐娜可遠距工作。他們之前曾考慮搬到布利桑頓或聖他路薩，但那裡的房價也在飆漲。開普蘭想念在灣區的友人與文化，但回去後的財務情況令人擔憂，「我們不確定是否能夠負擔得起搬回灣區。」

人口普查資料顯示，舊金山人口在2020年7月至2021年期間減少6.3%，是全國...
人口普查資料顯示，舊金山人口在2020年7月至2021年期間減少6.3%，是全國人口減少最多的城市。(Getty Images)

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，高收入居民如潮水般大量搬離，將不會對市政收入造成直接影響，因為舊金山市並未徵收個人所得稅。選民也於2020年投票終止了薪資稅(payroll tax)。

但是，較少人居住在城市，代表著當地商店生意會減少，直接對銷售稅造成影響，舊金山銷售稅自2019年1.65億元大幅減少至2020年的8800萬元。市政府官員預期，銷售稅收入直至2025年7月開始的財政年度，都無法恢復到疫情前水平。

伊根指出，舊金山銷售稅比加州其他地區疲弱很多，是人口大幅下降的另一個跡象。居民減少，特別是科技業人數降低，也降低新商業形成的力道，將減少未來稅收。因為這些人中許多是創業者，若他們決定不留在舊金山，會削弱當地科技產業的群聚。換句話說，下一個大型科技初創公司，可能會在德州奧斯汀創立，而非舊金山的南市場街。

灣區其他八縣在同一期間的淨搬出人數也有所增加，但不像舊金山那樣多。聖馬刁縣與聖他克拉拉縣的報稅人數分別下降2.1%，阿拉米達縣人口減少1.4%。其他五縣的納稅申報人數減少低於1%。與舊金山相較，納帕縣、馬連縣與蘇諾瑪縣的人均收入皆有增加，收入增加反應在房價飆漲的房市狂熱，尤其是在灣區郊區與鄉村地區。

紐約時報報導，紐約市也出現大規模的富裕人士搬離現象，約有30萬納稅人離開，其外流的收入總額為210億元。與舊金山等大多數城市不同之處，紐約市有個人所得稅，對市政府的稅收打擊可能特別猛烈。

另一有趣現象是，離開灣區的舊金山居民，並沒遠走，最受歡迎的兩個目的地仍在加州：有2163人(淨搬離人數)搬到洛杉磯縣、1172人搬至聖地牙哥縣。華盛頓州的肯恩縣(King County)是美國科技業核心西雅圖所在地，則是第三大最受歡迎搬入地點，有1031名舊金山人移居此地。沙加緬度縣則有1011人搬入；德州奧斯汀市的所在郡縣Travis縣則有740名舊金山居民搬入。俄勒岡州波特蘭市所在Multnomah縣及科羅拉多州丹佛縣，分別吸引超過500名舊金山人移居。

專家分析，居民減少，特別是科技業人數降低，也降低新商業形成的力道，將減少未來稅收...
專家分析，居民減少，特別是科技業人數降低，也降低新商業形成的力道，將減少未來稅收。若他們決定不留在舊金山，會削弱當地科技產業群聚。(Getty Images)

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