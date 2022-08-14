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科技冷漠 金山市中心擬重構城市面貌 聚焦文化與藝術

本報記者、編譯組╱專題報導
在商界的設想中，未來的舊金山市中心不再是鋼鐵水泥森林，而是一個文化的聚集地。圖為今年在市場街舉行的舊金山同志大遊行情景。（本報記者攝影）
在商界的設想中，未來的舊金山市中心不再是鋼鐵水泥森林，而是一個文化的聚集地。圖為今年在市場街舉行的舊金山同志大遊行情景。（本報記者攝影）

在新冠疫情放緩之後，舊金山市的眾多大科技公司相繼推出要員工重返辦公室辦公的政策，市政府也鼓勵企業和市民恢復公共活動，歡迎市民、尤其是科技公司員工重返市中心，消費或休閒。然而，經過幾個月的催促、等待之後，效果並不盡如人意，城市政策的制訂者和商業領袖們正考慮徹底改變方向，重新規畫城市未來。舊金山市中心的未來，或許不再繼續被當做科技和金融工作者的工作中心和消費場所。

根據舊金山觀察報的報導，商界及市府的設想是，未來的市中心不應再是鋼鐵水泥的森林，而應是一個文化的聚集地，一個能夠吸引民眾可以自發前往的目的地，而不是你的老闆強迫你去工作的地方。市長布里德（London Breed）表示：「我們需要尋找一切創新的解決方案，提供現在後疫情時代所需求的靈活性。」

舊金山商會（Chamber of Commerce）執行長方達雷（Rodney Fong）表示，市府應該鼓勵民眾返回辦公室，但同時也要為城市未來發展的2.0甚至3.0版本，重做規畫。

疫情減緩後，遊覽舊金山華埠的遊客量，穩步恢復，但由於深陷搶劫、仇恨犯罪的困擾，遊...
疫情減緩後，遊覽舊金山華埠的遊客量，穩步恢復，但由於深陷搶劫、仇恨犯罪的困擾，遊人與市民仍須十分小心。（本報記者攝影）

自今年3月放開口罩令後，舊金山市中心迎來了疫情之後的第一波人潮，但好景不長，隨著Omicron變種病毒的肆虐，一切又回到了最初的起點。

辦公室安全公司Kastle一直在跟蹤全國各地辦公室的返回情況，其數據顯示，舊金山在經歷了數月的全美倒數第一名或倒數第二名後，逐漸開始領先聖荷西和費城。但儘管如此，倒數第三或第四名仍表示舊金山公司員工返回辦公室的情形，遠遠未達到即定的目標。

未來的市中心不再是鋼鐵水泥森林，而是一個文化的聚集地。(美聯社）
未來的市中心不再是鋼鐵水泥森林，而是一個文化的聚集地。(美聯社）

不能只期待員工重返辦公室，舊金山市中心應開始被重新構想和重建。

根據舊金山交通局的數據，平時工作日Muni地鐵的平均乘客量，自4月以來一直停滯不前。根據市財政局6月的經濟復甦報告，市中心捷運的乘客量，仍然不到疫情前水平的30%。同一份報告還記錄了，在今年早些時候Omicron浪潮後，辦公室的上座率也陷入了停滯不前的狀態。

舊金山市中心合作組織（Downtown SF Leadership）執行長希爾芙（Robbie Silver），已經開始重新規畫市中心的用途。該組織在上周公布了一份「公共領域行動計畫」，提出了十幾項改變市中心景觀的建議，其中包括將幾十間辦公樓改建為公寓樓，建造更多現場文化活動場所，種植綠色植物等。

希爾芙說：「市中心的經濟應該進行調整，而且必須做出調整，不能再像疫情之前那樣，依靠源源不斷的辦公人員填補商店和酒吧。」

「公共領域行動計畫」制定了一些措施，以便讓行人更容易進入市中心，這裡是更多現場文化活動的舉辦地，鬱鬱蔥蔥的綠色植物和充滿藝術氣息的地方。如連續便利的步行區，兩旁是餐桌，以及飢餓的餐廳顧客，遊客或市民。

舊金山各主要景區的遊客量，仍遠遠未達到疫情前水平。（本報記者攝影）
舊金山各主要景區的遊客量，仍遠遠未達到疫情前水平。（本報記者攝影）

同樣，市長布里德也希望，改造市中心使其擺脫疫情時毫無生機的模樣。她為市中心經濟復甦項目爭取到了600萬元資金。但商業領袖表示，這點錢遠遠不能解決目前的挑戰。

方達雷說：「這筆資金無法滿足重新規畫城市所需要的資源，我們所說的是未來五年、十年、甚至15年的巨大投資。」他認為，市府還可以做更多，如簡化令人眼花繚亂的商業許可證，目前，開一家餐館常常需要十幾種許可證。

將辦公空間轉化為住房，已逐漸成為城市領導人的共識，包括政府和商業界，但無論是財政支援還是其他方面的種種限制，改變之路並非平坦，舊金山未來的發展充滿機會，但也充滿挑戰。

舊金山日本城，以前是許多遊客的打卡處，目前則仍有些冷清。（本報記者攝影）
舊金山日本城，以前是許多遊客的打卡處，目前則仍有些冷清。（本報記者攝影）

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