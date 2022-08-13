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槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

康縣女疑遭謀殺 家屬要求逮兇嫌母

編譯組／灣區12日電
疑遭謀殺的康縣24歲失蹤女子加布的家人，到康曲柯士達縣地方檢察官辦公室外抗議，要求逮捕並控告兇嫌母親。(圖截取自電視畫面)
疑遭謀殺的康縣24歲失蹤女子加布的家人，到康曲柯士達縣地方檢察官辦公室外抗議，要求逮捕並控告兇嫌母親。(圖截取自電視畫面)

疑遭謀殺的康曲柯士達縣24歲失蹤女子加布(Alexis Gabe)的家人日前表示，安提亞克（Antioch）警方掌握的監控錄影內容顯示，兇嫌瓊斯(Marshall Jones)在加布失蹤兩天之後，帶著兩個沉重的大垃圾袋到他母親住宅。加布的家人因此要求地方檢察官，逮捕並控告凶殺案疑犯的母親。

加布家人12日上午在康曲柯士達縣地方檢察官辦公室外抗議，試圖向檢察官施壓、要求對疑犯柯蒂斯的母親提出控告。嫌疑犯瓊斯已在華盛頓州警方嘗試逮捕他時被槍殺。

一名助理檢察官在12日抗議活動期間現身，並告知抗議群眾，地方檢察官貝克頓(Diana Becton)將於下周安排與家人及安提亞克警方會面，共同討論這起案件。

加布家人告訴灣區媒體「NBC Bay Area」，安提亞克警方最近向他們展示監控錄像內容，顯示在加布失蹤後、瓊斯帶著兩個沉重的大垃圾袋，進入他母親的家。

加布家人已在「Change.org」請願書收集超過1萬個簽名，要求對嫌疑犯母親克拉克(Alicia Coleman Clark)進行指控。媒體無法聯繫到克拉克本人發表評論。

地方檢察官辦公室在聲明中指出，先前已曾就此案對克拉克進行訊問。聲明表示，檢察官在面談期間，無法獲得克拉克做出承認，因此，若沒有相關承認陳述、用以協助確立刑事責任，就無法提出訴訟。如果有更多證據表明，克拉克知道瓊斯殺死加布、並在事發之後提供協助，檢察官辦公室將審查證據內容以進行可能的刑事起訴。

檢察官 灣區 華盛頓州

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