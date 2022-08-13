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8月升級全真駕照 明年可用國內搭機

記者丁曙／綜合報導
今年8月到期的加州駕照可以更換全真駕照（REAL ID）。（DMV提供）
今年8月到期的加州駕照可以更換全真駕照（REAL ID）。（DMV提供）

加州汽車管理局（DMV）本周通知，有近50萬駕駛人8月份需要更新駕照，這是升級REAL ID（全真駕照）的最佳時機。全真駕照也是真實身分證，從2023年5月開始，持照人可憑全真駕照在美國境內乘坐飛機。

加州汽車管理局（DMV）局長高登（Steve Gordon）說，「如果您的駕照即將到期，可以同時給自己準備一份生日禮物，更新全真駕照身分證，有效期五年。從2023年5月開始，在美國境內搭乘飛機，乘客需要這樣一本真實身分證。」

想要升級全真駕照（REAL ID）的加州人，可以在線（Online）填寫申請並上傳所需文件，然後前往 DMV 辦公室完成申請手續並拍攝新照片，網站REALID.dmv.ca.gov。

更新全真駕照的加州人有資格在線申請。但是，在更新駕照期間要改變地址或個人狀況的加州人，需要親自去當地DMV辦公室現場作業。

高登提醒，「如果你需要一個真實的身分證就沒有理由等待。可以預約，只需幾分鐘即可在 DMV 辦公室完成該過程。」

根據DMV的紀錄，今年8月有47萬6000名加州人，在慶祝生日時需要更新駕照，這使得8月成為最受歡迎的駕照更新月，但11月需要更新駕照者最少，只有38萬1000人。

從2023年5月開始，美國國土安全部（Department of Homeland Security）將要求持有效護照或其他聯邦批准的文件、全真駕照或身分證，才能在美國境內登機，以及進入安全的聯邦設施和軍事基地。

更新全真駕照，大多數作業不需要申請者本人去DMV辦公室，而是鼓勵換照人「先上網試試」（Try Online First），使用在線服務和其他服務渠道完成交易，包括車輛登記更新。駕駛人還可以使用DMV網站上的服務建議，來了解完成DMV業務的選項。

駕照 DMV 加州

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