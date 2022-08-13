友誼熱身賽 中國女足4：0擊敗舊金山大學

舊金山大學女足校隊10日與中國女足進行了一場友誼熱身賽。（舊金山大學提供）

舊金山 大學（University of San Francisco）女足校隊日前與到訪的中國女足進行了一場友誼熱身賽，最終中國女足以4：0的大比分獲得了勝利，王曉雪、張銳、趙雨潔、肖雨毅各進一球。此役之後，中國女足在美集訓之旅得到3勝1平1負的戰績，許多中國留學生也特意來到場邊為女足姑娘加油。

舊金山大學女足教練米林德（Jim Millinder）表示，能夠有機會和中國女子足球 國家隊這樣的國際球隊交手，對我們來說都是一個很好的經歷。「她們在女子世界杯比賽中獲得很好的成績，我們球隊很高興能夠和她們比拚。我們要好好利用這場比賽，為18號與波特蘭州立大學的比賽做準備。」米林德說。

學生林超遠表示，能夠在校內看到女足姑娘的比賽，心裡非常激動。「我其實平時沒有看足球比賽的習慣，但是聽到女足國家隊來到舊金山，來到我的學校，一定要為她們加油吶喊。」林超遠說，「一邊是校隊，一邊是自己的國家隊，我都支持。中國男子足球長期以來讓球迷們失望，而女足姑娘卻十分爭氣獲得了亞洲杯的冠軍，這讓每一個中國球迷都感到振奮。」

學生姜志洋當天身披一面國旗去加油助威。「當看到中國紅出現在學校的綠茵地上時，我就感到非常的自豪。」姜志洋說，「中國體育應該要有更多這樣的國際交流賽事，特別是我們比較弱的項目，如足球，籃球等，學習歐美國家運動員 科學的訓練模式，尋找差距，繼續進步。」

舊金山大學男足隊員理查德森（Johnny Richardson）表示，中國女足的表現給她留下了很深的印象。他說：「舊金山大學是全國大學體育協會（NCAA）一級聯盟的大學，這代表著最頂尖的大學生水平，但從比賽也可以看出，和國家隊水平還有很大的差距，其中需要的訓練和努力是超出想像的，這對校隊來說是一個很好的學習機會。」