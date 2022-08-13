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華埠商戶防盜竊講座 專家籲安裝警報

本報記者╱舊金山報導
目前盜賊使用的工具可以無聲破窗。（本報記者／攝影）
目前盜賊使用的工具可以無聲破窗。（本報記者／攝影）

由中華總會館、美化華埠行動委員會（BeChinatown）主辦的「商店防盜竊講座」，12日在華埠勝利堂舉辦，中華總會館總董關家澄表示，有幸邀請到舊金山警局、消防局、樓宇檢查局、市府經濟及勞動力發展局的專家，提供一些專業的知識和意見，這對於商家和民眾防止盜竊會很有幫助。

根據華埠多家商戶反應，最近破窗盜竊多發生在凌晨，華埠對警局增加夜間巡邏的呼聲也越來越高。警局助理副警長拉薩（David Lazar）曾表示，警局正密切關注發生在華埠的案件；當天到場的警官表示，中央警局已經在晚10時至早上8時的時段，增加了巡邏警員的數量。

地檢處助理檢察官朱健鴻（Jackson Gee）表示，小商業是華埠的支柱，他們需要被支持，「地檢處致力於保護華埠小商業社區以及亞太裔社區的安全，我們會繼續與警局以及市民緊密合作。」他強調，「地檢長謝安宜曾表示，傷害華埠商業的盜竊犯，以及傷害亞裔老年人的暴力犯罪者將不再被容忍，地檢處會對他們進行追責。」

市府小商業辦公室主任湯凱蒂（Katy Tang）和代表麥卡利（Kiah McCarley）共同介紹了市府盜竊紓困金項目（Vandalism Relief Grant）。麥卡利表示，遭破窗盜竊的商戶主可以通過上傳財產破壞的證據照片，以及以311開頭的警察報告，獲得1000至2000元的賠償金，每年最多可申請兩次補償。

All City Alarm組織代表Brian Chang則說明了安裝警報對於防盜的重要性，他表示，許多商家因害怕觸發假警報，而選擇關閉警報器。他說，目前盜賊使用的工具可以無聲破窗，這導致普通的警報器已經無法起到作用，他推薦商戶們安裝動作感應裝置，並主動與警報器公司溝通，選擇最適合自己的方案。

商店防盜竊講座12日在華埠勝利堂舉辦。（本報記者／攝影）
商店防盜竊講座12日在華埠勝利堂舉辦。（本報記者／攝影）
中央警局在晚10時至早上8時增加了巡邏警員的數量。（本報記者／攝影）
中央警局在晚10時至早上8時增加了巡邏警員的數量。（本報記者／攝影）

華埠 紓困金 暴力犯罪

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