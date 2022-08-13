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庫比蒂諾老人中心「隱藏的寶藏」募捐籌款 8/15啟動

記者陳爍嘉╱庫比蒂諾報導
「隱藏的寶藏」活動宣傳單（﻿庫比蒂諾老人中心供圖）
「隱藏的寶藏」活動宣傳單（﻿庫比蒂諾老人中心供圖）

庫比蒂諾老年人中心募捐籌款活動「隱藏的寶藏」（Hidden Treasures）將於8月15日開始收集捐贈物品，10月27日進行售賣籌款活動。此次活動的所得款項將交由「保持活躍基金」（Stay Active Fund）保管，用鼓勵50歲以上老年人參與中心的活動，抵消老年人在活動中心的會員費和課程費。

主辦單位表示，上一次「隱藏的寶藏」活動是在2019年10月舉行的。每年活動上收集到的「寶藏」都能放滿了老年人活動中心的接待大廳，以供工作人員進行銷售。在過去的「隱藏的寶藏」活動中，活動中心蒐集到的「寶藏」主要包括高端珠寶、家居裝飾、廚房用具、多肉植物等等。從歷史上看，這個活動所募集到的資金一般都能夠為所有有興趣的老年人提供他們所想要的服務。

庫比蒂諾老年人中心還提供入門級到高級的語言課程，老年人可以學習英語，普通話和日語。該中心最受老年朋友歡迎的課程是藝術、樂器、舞蹈、技術（technology）和健身。中心除了提供多種課程外，還經常會組織許多社交活動，包括旅行、乒乓球、地擲球、壘球、網球、卡拉OK、舞蹈和針織。

本次「隱藏的寶藏」活動能夠接收的「寶藏」包括：骨董、藝術品、籃子、玩具、手工藝品、珠寶、錢包、披肩、手工編織品、玻璃器皿、水晶小擺件、中國藝術裝飾品。不接受的「寶藏」包括：衣服、電子產品、運動器材、書籍、鞋子、家具、大型物件、化學品和有毒危險品。

更多活動信息可通過cupertino.org／hiddentreasures網站查詢

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