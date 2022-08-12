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2月被罷免 盧佩思11月再選金山教育委員

記者李怡／舊金山報導
被罷免的三名教委的選舉中，在17萬6000名選民中，超過72%的選民支持罷免前教委主席盧佩思。（本報檔案照）
被罷免的三名教委的選舉中，在17萬6000名選民中，超過72%的選民支持罷免前教委主席盧佩思。（本報檔案照）

舊金山選務處11日稱，早在今年2月被罷免的3位教育委員之一的盧佩思(Gabriela Lopez)在舊金山市府選務處遞表，宣布參與今年11月舊金山教育委員選舉，成為九名教育委員候選人之一。

在2月份被罷免的3名教委的選舉中，17萬6000名選民中超過72%的選民支持罷免前教委主席盧佩思、前副主席莫力加(Faauuga Moliga)和前教育委員高勵思(Alison Collins)。罷免成功後，三名教育委員的職位替代者由市長布里德（London Breed）任命了黎美兒（Lainie Motamedi）、李慧文（Lisa Weissman-Ward）和徐安（Ann Hsu）為新晉教委，以完成被罷免者剩餘任期。3位新教委也都將參與11月的教委席位競選。

舊金山的家長組織（SF Parent Action）11日表示，支持教育委員黎美兒和李慧文的選舉，但將徐安排除在他們的支持名單之外。

徐安日前參加華埠中華總會館月會時，表示會競選11月的教委選舉，並尋求華埠社區民眾的支持。自徐安上任教育委員以來，一直與華埠社區互動積極。

曾在教委罷免中擔任重要工作的林文傑（Man Kit Lam）表示，這是一件很好的事情。因為舊金山是一個自由民主的地方，他支持和尊重每個積極參與競選的人，將最終的表決權交給選民，民眾會用選票說話。教委職務不論是誰當選，都應該將孩子的教育放在首位，專注在教務方面，而不是為了玩政治遊戲。盧佩思參選是民主制度的體現，她絕對有權參選。

據本報早前報導，在2月15日將3名舊金山教委成員趕下台的超過190萬元的資助，很大程度上是來自矽谷地區的億萬富翁。在金山教委罷免選舉中，華裔投票率最高。

截至發稿，本報未收到盧佩思關乎本次競選綱領和主張的回應。

教育 罷免 舊金山

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