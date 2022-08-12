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法官裁決：金山鴉片類藥危機 Walgreens須負責

編譯組／美聯社舊金山電
聯邦法官10日裁定，Walgreens藥房必須對舊金山鴉片類藥物危機負責。（美聯社）
聯邦法官10日裁定，Walgreens藥房必須對舊金山鴉片類藥物危機負責。（美聯社）

聯邦法官日昨裁定，由於連鎖藥房Walgreens多年來在沒有進行適當監督的情況下，過度銷售可造成高度成癮的藥物，也沒有按照法律要求去識別和報告可疑處方，Walgreens必須為舊金山的鴉片類藥物危機負責。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，Walgreens不斷違反聯邦「管制藥品法」（Controlled Substances Act），沒有追蹤鴉片類藥物處方、禁止藥劑師審查處方，也看不到眾多醫師和其他醫療人士過度開藥的警訊。

邱信福說：「藥劑師被迫一直配藥，一直配藥，結果，Walgreens造成我們的街道充斥著鴉片類藥物。」

聯邦地方法官布萊爾（Charles Breyer）在裁決書中說：「從2006年到2020年，舊金山Walgreens藥房在沒有盡責查證（due diligence）的情況下，配出數十萬張帶有警訊的鴉片類藥物處方，數萬張處方是由開處方模式可疑的醫師所開出的。證據顯示，Walgreens沒有為其藥劑師提供足夠的時間、人手或資源，對這些處方進行查證。」

布萊爾表示，大量鴉片類藥物處方導致舊金山醫院擠滿鴉片類藥物病人，圖書館因廁所馬桶被注射器堵塞被迫關閉，兒童遊樂場滿地都是被丟棄的注射針頭。

Walgreens發言人安格曼（Fraser Engerman）表示，對法官的判決感到失望，認為法官的說法並沒有事實和法律的支持。

安格曼在聲明中說：「正如我們在整個審判過程中所說，我們從未製造或分銷鴉片類藥物，也沒有把鴉片類藥物銷售給助長這場危機的製藥廠或網路藥房。原告試圖透過擴大公害法（public nuisance law）來解決鴉片類藥物危機的作法是錯誤的，我們期待能有機會在上訴中解決這些問題。」

10日的裁決不包括金錢賠償，這部分將在未來的審判中決定。

舊金山市府律師辦公室表示，舊金山2015年到2020年之間，因使用鴉片𩔬藥物過量造成的死亡人數激增近500%，舊金山總醫院急診室平均每日有四分之一的病患與鴉片類藥物有關。

舊金山 圖書館

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