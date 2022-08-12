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謝安宜獲挺罷免博徹思組織支付六位數酬勞 專家：不違法

編譯組／舊金山10日電
專家表示，謝安宜曾收取與支持罷免博徹思有關的組織的酬勞，並不違法。（電視新聞截圖）
專家表示，謝安宜曾收取與支持罷免博徹思有關的組織的酬勞，並不違法。（電視新聞截圖）

文件顯示，一家與一名支持罷免舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的富豪有關的非牟利組織，曾支付現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）六位數酬勞。消息一出引爆大量批評，同時質疑謝安宜是否早該提出這項事實。

謝安宜10日針對此事發表聲明表示，她在就任地檢長之前，曾為一個名為「Neighbors for a Better San Francisco」的團體提供法律諮詢服務，獲得超過10萬元的酬勞。

身為501c3非牟利組織，「Neighbors for a Better San Francisco」被聯邦稅法禁止參與政治活動。但是，該組織董事會成員之一歐本多夫（William Oberndorf），也是另一個名稱相似的組織「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」的董事會成員，這個組織屬於501c4，可合法參與政治活動，他們花費了數百萬元支持罷免博徹思。

由於謝安宜曾表示，她是以自願者的身分參與罷免博徹思運動，因此引起爭議。

支持罷免博徹思的退休法官，也是前舊金山道德委員會成員卡普（Quentin Kopp）表示，謝安宜沒有違反任何法律。

卡普說：「她沒有透露她收取酬勞的事實，應該交由選民在11月時評斷。至於是否合乎道德的問題，舊金山的遊說與選舉條例並未禁止選舉活動支付費用，她也不會是第一個沒有公開與競選活動有關的所有相關事實的公職候選人。」

不過，堅定支持博徹思的舊金山市議員潘正義（Dean Preston）認為，儘管謝安宜收取工作酬勞本身可能並未違法，但她應該早一點公開，尤其是考慮到她稱自己是支持罷免運動的志工。

潘正義說：「她有權提供諮詢服務給任何人，沒有人說她和歐本多夫合作是非法的。沒有透露並不是嚴重的問題，嚴重的是，考慮到這個組織的政治性，身為檢察官的她為何要收取他們支付的酬勞。」

舊金山紀事報（Chronicle）指出，「Neighbors for a Better San Francisco」超級政治行動委員會2020年曾花錢攻擊潘正義的候選人資格。

舊金山市長布里德（London Breed）發言人薩法查德（Parisa Safarzadeh）表示，市長並不擔心這起事件，重要的是謝安宜有通報這項收入。

薩法查德說，市長知道謝安宜曾以志工身分參與活動，並在她辭去檢察官職務後和被任命為新地檢長之前的這段時間內，從事多項合約性質的工作。

不過，薩法查德不確定布里德是否知道謝安宜與歐本多夫和「Neighbors for a Better San Francisco」的關係。

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