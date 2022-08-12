屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業

屋崙市府宣布，屋崙從加州志願者組織和州長紐森辦公室，獲得589.6萬的撥款，以發展屋崙前進計畫，增加16歲到30歲青年和成人的就業。（市府供圖）

屋崙 市府宣布，屋崙從加州 志願者組織（California Volunteers）和州長紐森辦公室，獲得589.6萬的撥款，以發展屋崙前進計畫（Oakland Forward program），增加16歲到30歲青年和成人的就業 ，幫助他們發展在氣候復原和公共安全領域的職業途徑。計畫希望在2024年5月前，為大約500人提供全年或夏季就業機會。

此次的撥款來自「為了加州年輕人就業工作團」計畫（CaliforniansForAll Youth Jobs Corps）。撥款中的部分資金，將幫助年輕人為將來從事公共服務領域的穩定職業做準備。他們會到屋崙暴力預防部、工務局和警局實習，解決社區、環境和安全問題。

六個社區非營利組織也是計畫的合作夥伴，包括，民團（Civicorps）、老撾家庭社區發展機構（Lao Family Community Development）、旭日機會中心（Rising Sun Center for Opportunity）、安全通行組織（Safe Passages）、西語聯合會（The Spanish Speaking Unity Council）和青年就業合作組織（Youth Employment Partnership）。

合作夥伴將重點招募居住在東屋崙、果谷區（Fruitvale）和西屋崙的郵編為94621、94603、94605、94601和94607的居民，並優先考慮非裔和西裔青年和年輕人，以解決屋崙市種族和公平局確定的就業機會方面的關鍵差距。目標是在2024年5月前，為大約500人提供全年或夏季就業機會。

屋崙市長薛麗比說，感謝州長和加州志願者的支持，數百名屋崙的年輕人將獲得就業和在職培訓，同時提高屋崙氣候復原力和公共安全，這些新的夏季工作計畫，也將通過創造在屋崙市的職業途徑來培養未來的公務員。