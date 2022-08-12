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猴痘疫苗注射 灣區將按聯邦指示

編譯組╱灣區電
灣區將循聯邦新指示改變猴痘疫苗注射方式，增加可用疫苗供應。(美聯社)
灣區將循聯邦新指示改變猴痘疫苗注射方式，增加可用疫苗供應。(美聯社)

全國猴痘疫苗有高度需求，但是供應有限。官員批准一種新注射方法、以擴展疫苗使用，灣區將循聯邦新指示改變猴痘疫苗注射方式，增加可用疫苗供應。但這並不代表舊金山等地的猴痘疫苗注射壓力將馬上緩解。

灣區官員表示，仍需要聯邦政府提供有關改變接種方式的手冊，並且須對多數疫苗接種人員進行額外訓練。舊金山加大感染疾病專家陳子平表示，新注射方法將僅使用先前給藥劑量的五分之一，但必需確實給予劑量，需確保醫護人員接受精確細微差別的訓練。他指出，沒有其他選擇，由於疫苗劑量逐漸減少，供應並不足夠。

加州衛生部門官員預估，實施美國食品暨藥物管理局9日公布的新緊急使用授權，將需要一段時間進行，注射方式是將更小劑量的疫苗，透過皮膚層之間而非更深的脂肪。研究顯示，這種方法可引發更強免疫反應，但在美國並不常用，需要臨床訓練才能廣泛使用。

加州流行病學家潘靄醫師（Erica Pan）在9日簡報告訴醫護專業人員，新方法將允許在皮下注射較小劑量。醫護專業人員必須與衛生部門密切合作來進行這項工作。

目前很難知道何時有足夠醫護人員完成訓練，已進行加州猴痘疫苗增加五倍的供應。陳子平指出，希望能加快速度。這種注射方式已廣泛用於治療脊髓灰質炎與黃熱病。猴痘發病、感染與傳播情況正在上升中，在醫院已見到重症病例，患者人數上周增加兩倍。

截至9日，加州累計通報1733個猴痘病例，其中有三分之一集中在舊金山與阿拉米達縣。儘管任何人都可能感染猴痘，疫情仍主要集中在男男性接觸者族群，主要是透過長時間的皮膚接觸傳染，包括性活動。

舊金山公共衛生部門期望盡快讓更多人接種猴痘疫苗。但截至10日，正在等待聯邦與州政府提供關於注射方式改變的指導方針，包括劑量提取與管理說明。部門表示，需了解隊運作調整進行內容，確保舊金山疫苗供應繼續快速且公平提供給需要疫苗的人。並等待衛生官員指示，說明當自單個疫苗小瓶取用多劑時，如何計算與登記每次劑量。

疫苗 猴痘 舊金山

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