保障居民用水 紐森公布新計畫

為提高加州供水能力，州長紐森11日提出新水資源計畫。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）11日提出新計畫時表示，鑑於加州氣候愈來愈乾燥、炎熱，加州未來20年內應該對加強水資源再生、儲存、海水淡化進行投資，以提供居民足夠的用水。

根據水資源局（Department of Water Resources）預測，在美國西部乾旱持續的情況下，到2040年，加州供水將減少10%。紐森當天在灣區安蒂奧克（Antioch）興建中的河水淡化工廠工地表示，加州未來幾年需要更多這類計畫。

紐森提出的水資源再生目標之一是，讓人們可以安全飲用經過處理的廢水，這項工作預計到2040年將耗資270億元，是整個計畫中最大的一筆預算 。計畫還將使用加州預算案中編列的其他數十億資金，這些資金將來自州政府和聯邦政府。

紐森希望加州每年增加約300萬畝呎（acre-foot）供水，平均每畝呎水量可供兩戶人家使用。計畫還呼籲將地面上水庫和地下蓄水層的儲水量提高約400萬畝呎，這個水量足以填滿加州最大水庫沙斯達湖（Shasta Lake）。此外，新儲水基礎設施可幫助加州在大雨期間截獲更多雨水。

紐森說：「我們將努力創造更多用水。」

由於供水受到長期乾旱的威脅，美西各州和城市對水資源再生的興趣不斷擴大。包括內華達州和科羅拉多州在內的20多個地區，已開始使用再生水作為飲用水，預料這個數字會繼續增加。

提供加州將近一半人口用水的南加州大都會水利局（Metropolitan Water District of Southern California）正在進行一項大型水資源再生計畫；國會去年通過的基礎建設法案也包含了一項10億元的西部水資源再生項目。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）水資源政策中心（Water Policy Center）副總裁兼主任哈納克（Ellen Hanak）表示，紐森這項水資源管理計畫並沒有任何革命性想法，但有一些如何讓加州「對部分好想法加速採取行動」的重要細節。

哈納克表示，水資源再生重要的不只是技術，還要確保經過處理的水有地方存放，以及有適當法規確保可以安全將再生水直接放回供水系統。紐森的計畫已要求加州水資源控制委員會（State Water Resources Control Board）在明年底前制定出再生水直接使用的法規。

新計畫不要求立即強制削減城市或農田的用水量，但紐森希望水資源委員會為每個水利局制定效率目標。不過，這些效率目標只有在萬一加州今年再現乾燥冬季，才會在明年春季實施。紐森還提議花10億元清除加州50萬平方呎的草皮。

此外，紐森也希望立法會考慮制定一項法律，讓加州即使在沒有乾旱的情況下，也可以限制人們的用水權。新計畫的海水淡化項目提供的水量僅占總新增水量3%左右，大部分來自微鹹水，而非海水。

報告說：「隨著加州變得愈來愈炎熱、乾燥，我們必須更有策略性地利用我們840哩長的海岸線，來建立水資源靈活性。」