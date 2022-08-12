大美樂園明年底前每周末開放

大美樂園明年整年保持周末開放， 但11年後永久關閉。（取自推特）

過山車愛好者在2023年將有更多機會參觀加州大美樂園 （California’s Great America）。這個傳統上每年春天才開放的聖他克拉拉主題公園，已經宣布計畫從1月開始在全年的周末歡迎遊客。

「大美樂園旨在提供樂趣以及永久的家庭記憶」，總經理格蘭特（Barb Granter）說。「隨著我們2023年運營日程的擴大，遊客將有比以往更多的機會體驗大美樂園的所有娛樂項目」。

除了擴大的日程表外，這所將在11年後永久關閉的公園，還宣布了2023年的新活動以及重又舉辦的活動陣容，包括：

花生漫畫慶祝活動 - 這個新活動在4月的特定日期進行，對於查理-布朗（Charlie Brown）、史努比（Snoopy）、Linus、Lucy和查爾斯-舒爾茨（Charles Schulz）及其他令人難忘的人物的許多粉絲來說，應該是很有趣的。慶祝活動包括新的花生米現場表演和其他活動。

大美樂園周五之夜 - 遊客可以在3月至11月的特定周五享受現場樂隊、食物和其他景點。

「紅、白、酒」- 在6月至7月4日的特定日期，將提供現場娛樂、美食 和當地啤酒和葡萄酒，被描述為 「作為大美國樂園家鄉廣場的美國美食和樂趣的家鄉慶祝活動」。

奧良廣場的狂歡節--這個大輕松的慶祝活動包括Cajun美食、紐奧良音樂表演、舞蹈派對和以狂歡節花車為特色的彩色大遊行 ，在7月的特定日期舉行。

Tricks and Treats - 在9月和10月的特定日期，在大美國樂園慶祝萬聖節，有化裝舞會、遊戲表演、舞蹈派對和食物及飲料。

WinterFest--根據一份新聞稿，在11月和12月的特定日期，這個身臨其境的節日活動 「為大美樂園帶來了節日的歡樂，公園神奇地變成了一個冬季仙境和節日慶典」。