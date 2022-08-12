全美25大城 聖荷西最缺警力

聖荷西市急需擴大警力，以保證社區的安全。（自聖荷西警察局協會官網）

聖荷西 擁有超過100萬居民，是美國最多元化大城市之一，也是北加州最大城市和全美第10大城市。聖荷西市長表示其維持和投資社區安全的決心。但是，聖荷西市議員，市長候選人查維茲（Cindy Chavez）表示，目前聖荷西市在美國25個最大的城市中，警察 人手最缺乏的城市。聖荷西市急需擴大警力，以保證社區的安全。

聖荷西警察局協會（San José Police Officers Association）主席普里查德（Sean Pritchard）表示，「在過去十年中，聖荷西市對警察局進行了大量投資。但我們現在還需要聖荷西市的領導人採取行動，來繼續幫助我們重振聖荷西市的警察局」。

聖荷西市通過的2022-2023年預算 包括增加20個新的宣誓警察職位，其中16名警員將被分派到市中心和高需求社區的永久步行巡邏項目，其他4名警員將加入移動危機評估小組。這項預算還包括每年在警察局中增加多達15個其他職位。根據最緊迫的社區安全需求，這些職位將是宣誓職位和文職職位的混合。聖荷西市城市經理會確保更多工作需要不會降低現有的基本社區服務的水平。

為加強聖荷西警力，提升警局員工的收入水平，聖荷西警察局協會正在與聖荷西市府進行談判。

聖荷西警察局協會稱，自2021年1月以來聖荷西警局有206名工作人員離職。但是市府反駁，市府的記錄顯示警局只有165名工作人員離職，其中86人是退休人員。在剩餘的79人中，3人死亡，11人被解雇，2人轉入文職崗位，3人辭職，21人在外勤官員培訓計畫期間辭職。剩下大約39名不在外勤官員培訓計畫中的警官辭職。

根據市府提供的數據，從2014年到2022年，聖荷西警察局人員編制的年度預算增加了50%（從3.03億元增加到4.51億元）。聖荷西市的警察宣誓就職項目（the City’s Police Sworn Hire Ahead Program）在2022至2023年提供的預算為750萬元，該項目的目標是在出現宣誓職位空缺時讓警員在90天內做好上街的準備。

聖荷西警察局協會代表的員工平均工資為18萬9200元（包括非退休金、郵政和加班費），是聖荷西市所有工會中工資最高的。在接受調查的17個城市中，聖荷西警察局的總薪酬排名第三。聖荷西警察局協會提議在兩年內為警員加薪14%（包括額外的培訓費用）並提供5000元獎金。

聖荷西市府表示，將繼續與聖荷西警察局協會合作，為聖荷西警局進行投資，並努力加強聖荷西市的警力。