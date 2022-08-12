灣區郊外富裕社區 搶匪作案新熱點

灣區郊區富裕城市成為猖狂搶匪作案新地點。（電視新聞截圖）

本周末一名男子在紅木城家門口被搶走了手表，事件讓執法部門感到震驚。因為武裝搶劫通常發生在較大的城市。警方由此想探明是否一種新作案趨勢正在形成。

「這裡發生這種事，是非常令人震驚的」，受害者沙瓦（Al Shawa）說。「非常令人不安，這是不對的」。沙瓦在接受NBC灣區 的采訪時說，他認為劫匪跟蹤了他。

家裡監控視頻顯示，沙瓦開著一輛白色奔馳車來到他家，後面不遠處是一輛似乎是深色的寶馬。在沙瓦將車停在他家旁邊的瞬間，人們看到寶馬車也停到他旁邊，兩個人下了車。劫匪似乎持有一把突擊步槍，並要求沙瓦交出他的手表。

沙瓦說：「我慌了，希望沒有人會受傷，於是把我的手表給了他。」那是一塊勞力士Rolex，但劫匪想要更多。「另一個孩子說『拿錢包，拿錢包』」，沙瓦說。

但沙瓦說，劫匪並沒有意識到他的瑞士牧羊犬也在車上。「那時狗開始反應了，他們就跳進車離開了」，

沙瓦說。「還好它救了我」。

紅木城警察 局在一份聲明中證實，嫌疑人在搶劫過程中使用了一支突擊步槍。令一些執法者擔心的是，武裝搶劫通常發生在較大的城市，而不是像安靜的Redwood Shores這樣的郊區社區。沙瓦的家離高速公路大約有四哩。

這次襲擊也離4月發生的另一起引人註目的搶劫案不遠。在那起案件中，剛從Woodside高中畢業舞會返回的學生在家門口被持槍搶劫。

6日在丹維爾市Livery購物中心，艾倫（Sherry Alle）n最後聽到是槍聲，她和她的老板一起跑到外面。 「它就停在這裡」，她說。「我聽到一聲爆響」。

東灣花卉公司的辛普森（Kris Simpson）說：「我向外看，他站在停車場，握著他的手腕，三個人剛從他身邊跑開。我下去問『你還好嗎？』他說，『他們把我的手表從我的手臂上扯下來了』」。

這是在丹維爾發生的一系列昂貴手表搶劫案中的最新一起。「這兩人在搶奪手表，一個目擊者看到這一幕試圖幹預，站崗放哨的人於是開始用手槍掄打受害者」，丹維爾警察局長希爾茲（Allan Shields）說。

這三個人都有武器，警察說其中一支槍走火了，但沒有人被擊中。警方說，犯罪分子變得更加大膽，因為他們越來越相信，即使被抓到，他們也可以在幾個小時內出獄。