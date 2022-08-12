聖他克拉拉縣 安置遊民增20%

聖他克拉拉縣今年上半年安置了1852名遊民，比去年下半年多出20%。（美聯社）

最新數據顯示，獲得聖他克拉拉縣提供住房的遊民 人數今年增加20%，專家認為有進步，儘管當地遊民營區仍然讓人怵目驚心。

鑑於加州 遊民現象惡化，在公眾要求解決問題、州長紐森（Gavin Newsom）誓言消弭營區、更多資金到位後，與聖他克拉拉縣和非牟利組織合作對抗遊民問題的「Destination: Home」日前公布最新數據顯示，今年上半年，聖他克拉拉縣已提供永久性住房給1852名遊民，人數比去年下半年多出20%。

儘管如此，聖他克拉拉縣的遊民人口增加速度仍快於住房建設速度。根據今年的統計，聖他克拉拉縣現在的遊民人口略高於1萬人，比2019年多出3%，聖荷西 市現在有6700多名遊民，比2019年多出11%。

「Destination: Home」執行長拉文（Jennifer Loving）說：「我認為，在6個月內讓1852人從我們的街道上消失，是一項了不起的成果。」

不過，拉文也承認，這項工作離結束還很遠。她說：「我們應該為成果感到高興，但必須承認，我們需要繼續向前進。」

聖他克拉拉縣2020年時設定了一個目標，要在2025年前提供住房給2萬名遊民。到目前為止，聖他克拉拉縣已提供住房給7853人，目標已完成39%。「Destination: Home」的數據指出，一旦人們被安置在永久性住房後，96%以上的人至少會居住一年。

拉文表示，這個成果部分要歸功於2016年聖他克拉拉縣通過的9億5000萬元可負擔住房公債A法案（Measure A），以及2020年聖荷西通過的稅收法案E法案（Measure E）。拉文說，法案獲得通過後開始建設可負擔住房是一個緩慢的過程，人們終於在多年後看到了成果。

不過，拉文也指出，最新的資金分配即將結束，A法案的資金明年可能用罄，疫情期間的一次性資金也快用完，聖他克拉拉縣必須找到新的資金來源，否則，可能會失去今年到目前為止建立起來的成果。

遊民收容所「比爾威爾遜中心」（Bill Wilson Center）執行長哈蘭（Sparky Harlan）認為，儘管9日公布的數據讓人充滿希望，但聖他克拉拉縣還必須應付日益嚴重的藥物成癮和精神疾病的危機。她指出，三年前，從未有人在比爾威爾遜中心死亡，但去年，有5名25歲以下的年輕人死於吸毒過量或暴力。