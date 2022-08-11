參與罷免博徹思 謝安宜獲逾17萬薪酬

地檢長謝安宜（中）在被市長布里德（左）任命前，收入稅後約為172000元。（本報記者／攝影）

根據舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）本周提交的經濟收入表顯示，她辭去地檢處檢察官工作，加入罷免 前地檢長博徹思 （Chesa Boudin）運動的六個月以來，收入約為六位數之多，其中罷免運動最大的資助團體還支付了她超過10萬元的諮詢費。這也是謝安宜首次公開披露她來自該團體的收入。

據舊金山標準報（The SF Standard）報導，謝安宜作為Neighbors for a Better San Francisco的顧問，薪酬超過10萬元。這個非營利組織和罷免博徹思運動背後的支持團體，有著共同的地址和名稱，但在法律上是一個獨立的實體。這兩個組織共同的一名董事會成員也是支持罷免最大的資助者之一。

去年秋天，謝安宜自願成為罷免運動的發言人，在社交媒體上抨擊博徹思，指責她將司法改革置於公共安全之上，因此獲得大批媒體關注。

謝安宜透露，在她被正式任命為新地檢長之前的12月內，她為多個非營利組織工作過，同時她還收到「Global SF」和「姐妹圈女性支持網絡」（Sister’s Circle Women Support Network）大約1萬至10萬元收入。

確切收入並不清楚，但報告只要求填寫一個範圍。謝安宜的發言人表示，稅後收入大約為17萬2000元。

「在疫情大流行和經濟不穩定期間離開我的夢想職業，是一個艱難的決定。」謝安宜在聲明中表示，「但這對我和我的家庭都是正確的選擇。」根據公開數據查詢，謝安宜這一部分的收入與在2020年做檢察官時期的年薪相持平。「新的收入來源幫助我支持我的家庭和孩子。」謝安宜說。

謝安宜回應道，她的工作集中在支持公共安全和社區法律支援等工作上，幫助商界提供有關公共安全等建議。

根據國稅局紀錄，改善舊金山的鄰居組織背後的無黨派團體為罷免博徹思運動募集了約480萬元，占總募集資金的70%以上。該團體的大部分資金來自於億萬富翁William Oberndorf，還有Shorenstein和Kilroy兩家房地產公司。

博徹思10日在推特平台上抨擊，誠信是地檢長工作的核心。「如果陪審員不能相信你，罪犯就不會被定罪。與法官、辯護律師和受害者的關係都建立在誠信之上。為了出人頭地而選擇撒謊，這是在破壞舊金山對於我們的信任。」博徹思表示。