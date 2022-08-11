謝安宜參選 華埠領袖認為她和博徹思不同 看好「打擊犯罪」

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙並不認同謝安宜用人的策略。（本報記者／攝影）

上任即將滿月之際，舊金山 現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）日前向選務部正式遞交自己的申請表，宣布參選。為免重蹈前任地檢長博徹思 （Chesa Boudin）覆轍，擺在她面前的考題之一，就是應對最近又勢起的盜竊和仇恨犯罪，重新建立起亞裔居民的信任。近日，本報採訪多名華埠 領袖，他們看好這名年輕的檢察官積極做法，期待她能實現自己對打擊犯罪的諾言。

中華總會館通事黃國康認為，謝安宜的做法和博徹思截然不同。他指出，舊金山市民不能公開持槍，導致在遇到危險時無法保護自己，受到的傷害可能是一輩子。這樣的情況下，市民就會更加依賴警局和地檢處等執法機構的保護。

「警員可以開槍制伏嫌犯，而我們不可以。面對暴力犯罪，可能會落下終身的傷害。」黃國康說，「嫌犯必須受到懲罰。」

中華總會館總董關家澄期望，謝安宜能和博徹思不同。他說：「罪犯應該繼續坐牢的，不要提前放出。該去坐牢的，把他們送去法庭判刑，不能把多次犯罪、有案底的罪犯還放出來，這樣社區肯定不會安寧。」

長期服務華埠的舊金山警局助理副警長拉薩（David Lazar）表示，警局和地檢處的關係正在重建，警員和檢察官的關係也在修復，兩部門近期的溝通，在過去兩年中從未如此通暢；「我們共同合作打擊犯罪。」拉薩說。

美化華埠行動委員會行政總裁勞微笑表示，謝安宜很關心華埠發生的一切。她本人也多次到華埠，她又和警察共同合作，這都是好事。

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙對於謝安宜未來的表現持觀望態度。他認為謝安宜上任時間尚短，具體還要觀察她如何行動，而且他並不認同謝安宜用人的策略。

「中國的古話講，一朝天子，一朝臣。」邵旗謙說，「謝安宜上任後，把大部分的雇員都撤掉換上自己的人，讓人感覺她很無情。」 謝安宜上任當天，就傳出和地檢處現任雇員不和的新聞，而她在過去的一個月內，也在加緊任命地檢處重要部門的領導人選。