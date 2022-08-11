猴痘危機 威善高批第1劑疫苗優先政策

全美8日出現1424例猴痘感染病例，創下5月首次發現該病毒以來的最高單日紀錄。圖為抗議者日前在舊金山示威，要求政府提供更多猴痘疫苗。(美聯社)

隨著猴痘 病毒公共衛生危機的爆發，猴痘疫苗 短缺的情況卻遲遲得不到解決。代表舊金山 市的加州參議員威善高（ScottWiener）10日批評聯邦政府未聽取醫療專家意見並採取必要預防措施來應對猴痘傳播。部分多元性別社區（LGBTQ）民眾譴責衛生局第一劑疫苗優先的政策。

威善高表示，幾年前聯邦政府花費約10億元，開發了一種對猴痘有效的Jynneos天花疫苗，並於2019年獲聯邦食品和藥物管理局批准。但在超過2000萬劑疫苗過期後的情況下，並沒有更新替換。他說，在春季猴痘病毒爆發之初，政府並沒有緊急下令增加疫苗劑量，還允許部分劑量分流至歐洲。這樣的危機處理方式，導致了疫苗短缺現狀。他更稱目前在舊金山接種猴痘疫苗，就像在體驗飢餓遊戲。

身為多元性別社區民選官員，威善高對於猴痘造成社區影響非常擔憂。他想到在1980年代愛滋病毒開始的初期，同樣受到政府的無視，造成男同性戀者極大創傷和死亡。

威善高說：「我們需要繼續努力確保聯邦、州和地方公共衛生當局將最需要的資源分配到最需要的地方，迅速擴大疫苗接種、檢測和治療的支持，以減緩並制止猴痘病毒的傳播。」威善高同時提醒民眾，雖這次病毒的爆發多數影響到同性戀和雙性戀男子，絕大多數是拉丁裔男同性戀者和白人男同性戀者，但不應藉此攻擊和指責病患。

來自多元性別社區的趙姓華裔男子，譴責舊金山衛生局實施的優先接種第一劑猴痘疫苗的政策。他表示，這是不顧民眾安危的行為，接種第一劑疫苗之後的四周內再接種第二劑，對於高危人群是最有效的保護。現在第二劑遙遙無期，讓社區民眾終日恐慌不安。

舊金山衛生局表示，兩劑猴痘疫苗的注射應至少相隔四周。舊金山對疫苗的需求量是3萬5000劑，但截至目前為止，收到的疫苗不到8000劑。採用第一劑優先的政策，是想盡可能多給民眾不完全的疫苗保護。

舊金山市長布里德回應，市長辦公室與公共衛生部門正極力爭取聯邦的疫苗支持，並已聯絡眾院議長裴洛西。但實際情況是，全國乃至全州的猴痘疫苗供應皆告急，目前能做的就是把舊金山急劇增長的感染數據匯報給聯邦，讓政府重視舊金山的情況，意識到舊金山是一個擁有大量LGBTQ人口的城市，需要優先供給疫苗。

布里德表示，與全國其他城市相比，舊金山市預估需要約7萬支猴痘疫苗，要求先提供3萬5000支，但目前只得到了不到1萬支，市府正竭盡所能爭取疫苗。