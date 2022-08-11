謝安宜背後金主 億萬富豪歐本多夫
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）收取支持罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）團體酬勞的事件曝光後，立即讓這個團體和罷免選舉背後的某人成為焦點：舊金山億萬富豪歐本多夫（Bill Oberndorf）。
歐本多夫2016年因為反對自家共和黨推出川普競選總統，改支持民主黨的柯林頓（Hillary Clinton），成為頭條新聞。根據聯邦選舉捐款紀錄，他當年捐出超過150萬元推動共和黨提名前佛羅里達州州長布希（Jeb Bush）競選總統。
根據選民紀錄，歐本多夫2017年仍登記為共和黨人，但後來改登記為美國獨立黨（American Independent Party）。美國獨立黨是一個極右派政治團體。
歐本多夫是投資公司SPO Partners的創辦人之一，經常捐款給較溫和、中間偏右的候選人。他在去年加州州長罷免選舉中，捐款3萬2400元支持前聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer）競選州長。他也曾捐款給曾為共和黨人的無黨派沙加緬度縣地檢長舒伯特（Anne Marie Schubert），以及參選加州主計長的華裔共和黨人陳仁宜（Lanhee Chen）。
聯邦選舉捐款紀錄顯示，從2016年到2020年，歐本多夫曾捐款460萬元給參院領導人基金會（Senate Leadership Fund），這是一個支持選出共和黨參議員的超級政治行動委員會。他也曾捐款175萬元給國會領導人基金會（Congressional Leadership Fund），這是一個支持選出共和黨眾議員的超級政治行動委員會。
此外，歐本多夫還捐款超過90萬元給501(c)(4)組織「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」，這個組織是支持罷免前舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）運動的最大捐款人。「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」與名稱相似的501(c)(3)組織「Neighbors for a Better San Francisco」共用同一地址，後者正是聘請謝安宜擔任法律顧問的團體。根據規定，501(c)(4)可以進行政治捐款，但501(c)(3)不可以。
這兩個團體在同一天向加州政府遞交登記為非牟利組織的申請，而歐本多夫同時被列為這兩個團體的董事。
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