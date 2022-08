謝安宜背後金主 億萬富豪歐本多夫

舊金山億萬富豪歐本多夫是支付地檢長謝安宜酬勞的非牟利團體背後的金主。(影片截圖)

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)收取支持罷免 前地檢長博徹思(Chesa Boudin)團體酬勞的事件曝光後,立即讓這個團體和罷免選舉背後的某人成為焦點:舊金山億萬富豪歐本多夫(Bill Oberndorf)。

歐本多夫2016年因為反對自家共和黨 推出川普競選總統,改支持民主黨的柯林頓(Hillary Clinton),成為頭條新聞。根據聯邦選舉捐款紀錄,他當年捐出超過150萬元推動共和黨提名前佛羅里達州州長布希(Jeb Bush)競選總統。

根據選民紀錄,歐本多夫2017年仍登記為共和黨人,但後來改登記為美國獨立黨(American Independent Party)。美國獨立黨是一個極右派政治團體。

歐本多夫是投資公司SPO Partners的創辦人之一,經常捐款給較溫和、中間偏右的候選人。他在去年加州 州長罷免選舉中,捐款3萬2400元支持前聖地牙哥市長福克納(Kevin Faulconer)競選州長。他也曾捐款給曾為共和黨人的無黨派沙加緬度縣地檢長舒伯特(Anne Marie Schubert),以及參選加州主計長的華裔共和黨人陳仁宜(Lanhee Chen)。

聯邦選舉捐款紀錄顯示,從2016年到2020年,歐本多夫曾捐款460萬元給參院領導人基金會(Senate Leadership Fund),這是一個支持選出共和黨參議員的超級政治行動委員會。他也曾捐款175萬元給國會領導人基金會(Congressional Leadership Fund),這是一個支持選出共和黨眾議員的超級政治行動委員會。

此外,歐本多夫還捐款超過90萬元給501(c)(4)組織「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」,這個組織是支持罷免前舊金山地檢長博徹思(Chesa Boudin)運動的最大捐款人。「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」與名稱相似的501(c)(3)組織「Neighbors for a Better San Francisco」共用同一地址,後者正是聘請謝安宜擔任法律顧問的團體。根據規定,501(c)(4)可以進行政治捐款,但501(c)(3)不可以。

這兩個團體在同一天向加州政府遞交登記為非牟利組織的申請,而歐本多夫同時被列為這兩個團體的董事。