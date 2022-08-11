北加州偏僻海崖 崩塌情況最嚴重

加州海崖崩塌情況嚴重。 （美聯社）

根據新研究，加州 最北部各縣的海岸懸崖比該州其他地方的懸崖侵蝕得更快。這項研究使用高分辨率數據來確定加州整個海岸的懸崖崩塌最嚴重的地區。

據聖地牙哥加大Scripps海洋學研究所的研究人員本月發表的研究報告，在灣區 ，一些崖頂侵蝕率最高的地方包括帝利市、柏斯菲卡和博德加灣。漢保德灣附近和德諾特縣的幾個偏遠地區的侵蝕率最高。

北加州偏遠地區可能有最嚴重的侵蝕，因為那裏有更多的降雨和更大的海浪，但需要更多的調查來證明兩者的直接關系。沙灘旁邊的懸崖也顯示出最高的侵蝕率。

這項研究使用激光雷達，用激光脈沖進行精確測量，分析了1023哩的加州海岸中的538哩，包括了大部分的懸崖。研究發現有一半的懸崖受到侵蝕。這項研究是由加州海洋保護委員會和加州公園休閑管理局資助的。

在2009-2011年和2016年之間，海岸平均每年損失約2吋。然而，這個平均數包括像聖馬刁縣的馬丁海灘和大索爾這樣的地方每年高達16呎的懸崖崩塌。

灣區其他被發現具有高崖頂侵蝕率的地區，包括聖馬刁縣半月灣以北的艾爾格拉納達（El Granada），和雷斯岬國家海岸公園〈Point Reyes National Seashore）的一些路段。但這項研究並沒有弄清海崖崩塌背後的所有原因。

研究人員表示仍然需要找到侵蝕和驅動力（海浪、雨水、巖石硬度）之間的直接關系，以更好地預測在不斷變化的氣候下，哪裏會發生侵蝕。

海平面上升和人類造成的氣候變化導致的更多極端風暴 ，預計將隨著時間的推移加劇海岸侵蝕。加州海岸委員會表示，該州的沿海地區代表著450億元的旅遊和娛樂經濟，也是交通和基礎設施的關鍵。該委員會在去年的一份報告中建議進行長期規畫，以應對海平面上升的威脅。

然而聖他克魯茲加大地球科學教授格里格斯（Gary Griggs）說，這項研究所關註的時間段可能不能代表海岸侵蝕的總體情況， 2009年至2014年期間是一個比較平靜、涼爽的時期，波浪作用和侵蝕都不太明顯。他認為沿海懸崖侵蝕是非常偶發的。