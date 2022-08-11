我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

北加州偏僻海崖 崩塌情況最嚴重

編譯組／綜合10日電
加州海崖崩塌情況嚴重。 （美聯社）
加州海崖崩塌情況嚴重。 （美聯社）

根據新研究，加州最北部各縣的海岸懸崖比該州其他地方的懸崖侵蝕得更快。這項研究使用高分辨率數據來確定加州整個海岸的懸崖崩塌最嚴重的地區。

據聖地牙哥加大Scripps海洋學研究所的研究人員本月發表的研究報告，在灣區，一些崖頂侵蝕率最高的地方包括帝利市、柏斯菲卡和博德加灣。漢保德灣附近和德諾特縣的幾個偏遠地區的侵蝕率最高。 

北加州偏遠地區可能有最嚴重的侵蝕，因為那裏有更多的降雨和更大的海浪，但需要更多的調查來證明兩者的直接關系。沙灘旁邊的懸崖也顯示出最高的侵蝕率。

這項研究使用激光雷達，用激光脈沖進行精確測量，分析了1023哩的加州海岸中的538哩，包括了大部分的懸崖。研究發現有一半的懸崖受到侵蝕。這項研究是由加州海洋保護委員會和加州公園休閑管理局資助的。

在2009-2011年和2016年之間，海岸平均每年損失約2吋。然而，這個平均數包括像聖馬刁縣的馬丁海灘和大索爾這樣的地方每年高達16呎的懸崖崩塌。

灣區其他被發現具有高崖頂侵蝕率的地區，包括聖馬刁縣半月灣以北的艾爾格拉納達（El Granada），和雷斯岬國家海岸公園〈Point Reyes National Seashore）的一些路段。但這項研究並沒有弄清海崖崩塌背後的所有原因。  

研究人員表示仍然需要找到侵蝕和驅動力（海浪、雨水、巖石硬度）之間的直接關系，以更好地預測在不斷變化的氣候下，哪裏會發生侵蝕。

海平面上升和人類造成的氣候變化導致的更多極端風暴，預計將隨著時間的推移加劇海岸侵蝕。加州海岸委員會表示，該州的沿海地區代表著450億元的旅遊和娛樂經濟，也是交通和基礎設施的關鍵。該委員會在去年的一份報告中建議進行長期規畫，以應對海平面上升的威脅。

然而聖他克魯茲加大地球科學教授格里格斯（Gary Griggs）說，這項研究所關註的時間段可能不能代表海岸侵蝕的總體情況， 2009年至2014年期間是一個比較平靜、涼爽的時期，波浪作用和侵蝕都不太明顯。他認為沿海懸崖侵蝕是非常偶發的。

加州 灣區 風暴

上一則

謝安宜背後金主 億萬富豪歐本多夫

下一則

謝安宜參選 華埠領袖認為她和博徹思不同 看好「打擊犯罪」

延伸閱讀

加州死亡谷「罕見風暴」洪水已退 重建需要時間

加州死亡谷「罕見風暴」洪水已退 重建需要時間
加大系統新生錄取當地學生人數破紀錄 外州學生減少

加大系統新生錄取當地學生人數破紀錄 外州學生減少
聖荷西首個社區太陽能計畫 獲進展

聖荷西首個社區太陽能計畫 獲進展
加州山火煙霧多 史丹福專家教如何保護兒童肺部

加州山火煙霧多 史丹福專家教如何保護兒童肺部
灣區2都會區 人口教育程度全美前10

灣區2都會區 人口教育程度全美前10

熱門新聞

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
涉嫌於1982年在桑尼維爾殺害15歲少女史提特（右）的拉米雷茲（左），40年後在夏威夷茂宜島落網。（電視新聞截圖）

巴洛阿圖少女遭性侵59刀奪命 40年懸案偵破

2022-08-10 02:20
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

2022-08-03 23:27
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

2022-08-04 02:20

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題