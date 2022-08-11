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聖他克魯茲縣獲600萬贈款 助減少重複犯罪

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克魯斯縣監管局局長吉拉爾多表示，這筆贈款將使縣府能夠幫助履行對選民的承諾。(圖片取自聖他克魯茲縣府官網）
聖他克魯斯縣監管局局長吉拉爾多表示，這筆贈款將使縣府能夠幫助履行對選民的承諾。(圖片取自聖他克魯茲縣府官網）

聖他克魯茲縣（Santa Cruz County）近日獲得近600萬元贈款，將被用來擴大刑事司法系統功能，以減少犯罪人員再次進行犯罪。縣府將利用這筆資金擴大犯罪人員在藥物濫用障礙和心理健康治療上的選擇、以及對被指控的，犯罪情節較輕的犯罪嫌疑人的進行早期干預和治療。

這筆撥款的來源是選民批准的第47號提案授予該縣的，將有助於擴大聖他克魯茲縣的「可調節處理以促進成功計畫」(Coordinated Access for Empowering Success)。

據了解，聖他克魯茲縣利用先前的 47 號提案撥款啟動了「鄰里法院」試點項目，並為低危害級別、非暴力的犯罪者實施了治療幫助，努力從根本上解決他們的問題，以避免他們繼續犯罪。這個試點項目取得了成功的初步結果。

通過社區合作夥伴們和聖他克魯茲縣監管局（Probation Department）的合作，將惠及到新成立的公設辯護人辦公室、地區檢察官辦公室、聖他克魯茲縣高等法院和縣行為健康治療中心尋求幫助的個人，將服務擴大到300人。

聖他克魯斯縣監管局長吉拉爾多（Fernando Giraldo）說：「這筆贈款將使聖他克魯茲縣能夠幫助履行我們對選民的承諾，減少社會對刑事司法系統的依賴，幫助患有藥物使用障礙或行為健康問題的個人恢復健康，回歸正常社會。我們將繼續擴大我們的早期干預和治療工作，以便我們能夠幫助部分犯罪人員從根本上解決他們的犯罪問題，並減少累犯。」

家住隔壁縣的吳姓居民曾經遭受過小型盜竊。作為一名受害者，他依然對「可調節處理以促進成功計畫」十分支持。他表示，處理這類犯罪，靠監禁也不是辦法，還是得結合心理治療，或是送進戒毒所。

當選民在 2014 年批准第 47 號提案時，這個新法律將以些社會危害較輕的毒品和財產犯罪等級從重罪（felonies）降級為為輕罪（misdemeanors）。由此省下來的儲蓄將會存入到全州的安全社區和學校基金（Safe Neighborhoods and Schools Fund），然後通過競爭性的撥款程序，合理地分配給當地司法管轄區。

這項贈款還允許合作夥伴在進入司法程序的早期階段，向有需要的個人提供服務，包括通過由公設辯護人辦公室監督實施的新的早期辯護計畫。據縣府報告，贈款72%的資金將分配給社區組織以支持「可調節處理以促進成功計畫」，並且贈款還包括了一個可進行獨立的評估的環節，以確保該計畫能夠最好地發揮它的作用。

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