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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

聖他克拉拉縣 破獲冰毒工廠

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉縣一家冰毒加工廠。（圖片取自法庭文件）
聖他克拉拉縣一家冰毒加工廠。（圖片取自法庭文件）

美國毒品危機十分嚴重，許多藥物成癮者用非法渠道獲得並使用無法追蹤來源的毒品。這不僅消耗了他們的錢財和精力，導致盜竊搶劫行為的發生，還會對他們的身體健康造成諸多不利影響，甚至導致死亡。

為了幫助這些毒品上癮者，加州許多地區開設了戒毒所。為了減少因吸毒過量造成的死亡，各地政府設立了專業的毒品注射站。

各地政府的這些努力受到了許多群眾的質疑，一些納稅人十分反感政府將錢花在滿足癮君子的需要上。還有人提出，毒品注射站的設立起了反效果，不僅沒有降低吸毒過量的死亡人數，反而鼓勵了癮君子的吸毒行為。想要解決美國的毒品危機並不容易。

緝毒局日前突擊搜查了聖他克拉拉縣的一個正在被用作甲基苯丙胺冰毒（methamphetamine）工廠的倉庫，發現了大量已加工或未加工的冰毒產品，以及一個旨在將這些毒品材料從液體轉化為晶體的實驗室。根據一名可靠性未知的線人的說法，該冰毒工廠有一名「廚師」會專門負責將走私來的冰毒原料結晶處理，並重新包裝，以便該販毒團伙在整個加州甚至美國的其他地區兜售這些毒品，獲取牟利，危害群眾的健康和社區的安全。

聖荷西市議員，市長候選人查維茲（Cindy Chavez）一直受到聖他克拉拉縣懲教治安人員協會（Santa Clara County Correctional Peace Officers Association）和聖荷西警察協會（the San Jose Police Officers Association）的認可。她對於美國的毒品濫用問題有很多感慨，還為此發布了多條推特，希望能這個社會難題能夠得到各級政府的重視和解決。

查維茲告訴記者，毒品危機使家庭四分五裂，毀了生活。目前聖荷西市在美國25個最大的城市中，警察人手最缺乏的城市。查維茲表示，「我的首要任務之一是增加我們的警察隊伍，以確保我們能夠迅速逮捕和起訴社區中的不良行為者」。

查維茲表示，「作為主管，我正在與同事和我們的社區合作，讓芬太尼等毒品遠離我們的街道，遠離我們的孩子。作為市長，我將繼續進行這個工作，保護我們社區的安全和健康」。

毒品 警察 聖荷西

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