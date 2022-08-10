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灣區2都會區 人口教育程度全美前10

編譯組／灣區9日電
聖荷西都會區在WalletHub美國教育程度最高都會區排行榜中排名第二。（Getty Images）
聖荷西都會區在WalletHub美國教育程度最高都會區排行榜中排名第二。（Getty Images）

一項最新公布的排行榜指出，灣區部分地區人口教育程度在全美數一數二。

根據個人理財網站WalletHub最新公布的「美國教育程度最高和最低的都市」排行榜，灣區聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉都會區和舊金山、屋崙、柏克萊都會區分列第二和第五名。

WalletHub表示，都市希望吸引高學歷勞工前來推動當地經濟和稅收，因為高教育程度人士通常會有較高的收入。根據經濟政策研究院（Economic Policy Institute）的數據，畢業生賺得愈多，他們貢獻的稅金就愈多。

反之，受過較高教育的人也希望住在能從自己的教育投資中獲得良好回報的地方，人們也傾向與具有相同教育程度的人結婚，這意味著已經擁有大量高教育程度人口的都市，可能對擁有高學歷的人較具吸引力。

不過，並非受過較高教育的人都會湧入相同的地區。有些人比較喜歡跟和他們的教育程度類似的人交際、發展事業；有些人則希望成為小池塘裡的大魚。此外，也不是每個地區都會為較高學歷者提供相同的生活品質。

受到新冠疫情本身和它對學校教育造成的影響，教育程度最高的地區可能會在不久的將來發生改變。

為了解美國教育程度最高的人口都在哪些地區工作，WalletHub使用包括擁有學士或更高學位的成年人人口比例、公立學校系統品質、族裔與性別教育差距等11項主要標準，對美國前150大都會統計區（Metropolitan Statistical Areas，簡稱MSA）進行比較。

以下是WalletHub美國教育程度最高都會區排行榜的前十名：

1. 密西根州安娜堡

2. 加州聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉都會區

3. 維吉尼亞州華盛頓、阿靈頓、亞歷山卓都會區

4. 威斯康辛州麥迪遜

5. 加州舊金山、屋崙、柏克萊都會區

6. 波士頓、劍橋、紐頓都會區

7. 北卡州杜倫、教堂山

8. 華盛頓州西雅圖、塔科馬、貝爾優都會區

9. 德州奧斯汀、圓石城、喬治城都會區

10. 康乃狄克州橋港、史丹福、諾沃克都會區

教育 加州 灣區

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