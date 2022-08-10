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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

人工智能預測犯罪 專家憂加劇歧視

記者李雪／綜合報導
人工智能工具可提前一周預測未來犯罪。（圖片來自Pexels）
人工智能工具可提前一周預測未來犯罪。（圖片來自Pexels）

早先有研發團隊開發了人工智能工具，可提前一周預測未來犯罪，準確度為90%，這對於遭受犯罪和治安問題困擾的華裔民眾來說，無疑是好消息；不過對於人工智能、犯罪預測和預測模式功能的執行偏差，華裔學者有不同看法。

芝加哥大學研發團隊早前在 「人類自然行為」刊期(Natural Human Behavior)發表了一個人工智能犯罪預測系統。他們從公共電子數據庫裡收集芝加哥2014到2017年發生的暴力犯罪(凶殺、攻擊、毆打)，和財產犯罪(入室盜竊、砸車盗竊)數據進行模型訓練，一年的樣本數據用作驗證。據稱可預測罪案發生的地點，且準確率達到90%。研發團隊還使用同樣模型用於美國其他八個城市，得到同樣準確的結果；研究還發現，貧困社區的犯罪並不一定導致更多逮捕行為，這表明「執法存在偏見」。

對此，加州州立大學富樂頓分校電子計算機科學系教授陳君儀表示，人工智能輔助犯罪預測的最大優點就是數據來源的多元性，人工智能可以處理結構性(數據文字)及非結構性(圖片影象音頻影頻)的大量數據，加上多種先進的預測軟體工具可以提供使用，所以較易達成高準確度的預測標準。

然而，人工智能的預測精準度完全取決於機器學習的大量數據，甚至必須取得某種數據規律模式(pattern)以供機器學習，才能達到預測的功能。所以要訓練模型達到預測目標，必須具備三個條件：1.須收集大量與犯罪有關的即時數據；2.處理和保持高質量的樣本犯罪數據；3.須在數據中找到以供機器學習的犯罪數據規律模式。

陳君儀分析指出，由於必須要有犯罪規律和模式，才能供機器學習，因此對於單一突發或稀少出現的犯案，如無前科紀錄的犯罪、家暴、入室盜竊、隨機犯罪，甚至種族歧視犯罪，由於缺少犯罪規律數據所以無法預測。他認為，該行業目前最大挑戰的可能是，需要將AI對大量結構化或標準化數據的需求，與人權隱私權相協調，AI對大數據的「渴望」與當前的隱私立法和文化直接衝突。

加州州立大學沙加緬度分校，刑事司法學系教授黃世龍則表示，近年來犯罪預測偵測科技發展迅速，比如人臉識別、無人機、AI大數據犯罪預測。這些科技提高警務效率和破案率，讓警察執法如虎添翼。同時，民間公司研發的科技是根據較客觀的數據，可降低對警方執法偏差的擔憂，警方也很樂意使用這些新科技。

但民權團體和少數族裔並不埋單，對這些技術的使用深感疑慮。他們認為，這些科技和預測只會加劇對少數族裔社區的歧視和偏差執法，有害無益。以此次芝加哥團隊的AI為例，儘管其準確率高達90%，但研究指出白人高收入社區的逮捕率高於低收入社區，顯見有警察偏差的執法。

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