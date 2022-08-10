猴痘疫苗仍短缺 舊金山衛生局：一旦有疫苗供應 即時公告

舊金山民眾排隊等候接種猴痘疫苗。(美聯社)

舊金山 雖已宣布猴痘 病毒進入緊急狀態，但並未緩解疫苗 短缺的現狀。近日多個多元性別LGBTQ社區組織成員發起集會，要求市政府和聯邦政府重視病毒在舊金山社區急劇增加和蔓延的情況。為此，舊金山衛生局回應稱，一旦有疫苗供應，會立即在官方網站與社交媒體公布疫苗接種站點開放的情況，以供民眾即時接種猴痘疫苗。

舊金山衛生局8日發布從8月10日到12日，舊金山4個疫苗接種站點再供應超過750劑猴痘疫苗的即時更新信息，請查閱舊金山衛生局官網https://www.sfdph.org/dph/default2.asp。

本周「Alice B. Toklas同志民主俱樂部」在舊金山市聯邦大樓前舉行集會，批評聯邦衛生人文服務部（HHS）、疾病控制與預防中心（CDC）和食品藥物管理局（FDA）並未積極應對猴痘病毒在社區內的爆發，並呼籲衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）立即為高危人群增加疫苗的供應、檢測和治療條件。他們譴責政府的不作為，使社區感染民眾造成不必要的痛苦。

華裔黃永利（Vinny Eng）表示，越來越多的舊金山人遭受著猴痘病情帶來的痛苦，尤其LGBTQ社區正懇求政府的幫助；「政府不能以缺乏疫苗為藉口」，應當在猴痘疫情造成更大的傷害前，應積極做出補救和預防措施，包括擴大檢測、加快疫苗生產、提供所需治療等。

舊金山市衛生局數據顯示，截至8日，舊金山市已突破501例感染病例，是在上個月末發布舊金山猴痘進入緊急狀態時（141例）的近5倍。其中有36名亞裔患者，約占感染總數的9.1%。

目前舊金山市內有部分高危感染人群有幸已接種第一劑猴痘疫苗，但第二劑疫苗卻遲遲無法接種。

7月末在猴痘疫苗供應不足的情況下，舊金山市衛生局宣布讓市民優先接種第一劑疫苗，以確保更多人有機會獲得部分保護。這暫時影響部分已接種第一劑、正等候第二劑疫苗的民眾。這項政策將實施到猴痘疫苗供應量得到改善為止。

優先接種第一劑猴痘疫苗的政策，是在全國和全州皆短缺猴痘疫苗的情況下上路；舊金山衛生局表示，兩劑猴痘疫苗的注射應至少相隔四周。舊金山對疫苗的需求量是3萬5000劑，但截至目前為止，收到的疫苗不到8000劑。

舊金山市長布里德對此回應稱，市長辦公室與公共衛生部門正極力爭取聯邦的疫苗支持，並已聯絡眾院議長裴洛西。但實際情況是，全國乃至全州的猴痘疫苗供應皆告急，目前能做的就是把舊金山急劇增長的感染數據匯報給聯邦，讓政府重視舊金山的情況，意識到舊金山是一個擁有大量LGBTQ人口的城市，需要優先供給疫苗。

布里德表示，與全國其他城市相比，舊金山市預估需要約7萬支猴痘疫苗，要求先提供3萬5000支，但目前只得到了不到1萬支，市府正竭盡所能推動疫苗供應。