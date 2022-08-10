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商店防盜竊 中華總會館12日邀舊金山警局、消防局開講

本報記者／舊金山報導
「商店防盜竊講座」訂於周五（12日）下午2時在勝利堂舉行。（本報記者／攝影）
「商店防盜竊講座」訂於周五（12日）下午2時在勝利堂舉行。（本報記者／攝影）

為應對華埠持續發生的商戶破窗盜竊案件，中華總會館聯合美化華埠行動委員會（BeChinatown）9日召開記者會，邀請商戶主參加12日（周五）下午2時在勝利堂召開的「商店防盜竊講座」。屆時將邀請舊金山警局、消防局、樓宇檢查局、市府經濟及勞動力發展局的專家聽取民眾的聲音，並提供建議。

根據舊金山警局助理副警長拉薩（David Lazar）提供的數據，在過去45天內，華埠發生的破窗搶劫案多達數十起，更有70歲任婆婆和前藝術委員趙維新（Greg Chew）被無辜毆打的事件。一名商戶代表甚至表示，因擔心自己的店鋪深夜被砸，每晚都要留守到兩、三點，長期的壓力導致他不得不隨身攜帶藥物，穩定情緒。

拉薩表示，舊金山警局正密切關注發生在華埠的案件。中央警局代理局長法默（Douglas Farmer）已經加派夜間巡邏的警員，並在幾天前逮捕一名企圖搶劫的嫌犯，在嫌犯身上發現計畫搶劫的工具。「我們會盡一切所能，增派警力，要求警員在夜間開啟警燈巡邏，加強在華埠的警力存在。」拉薩說，「警局和華埠領袖將繼續聯合在一起，做出改變，保護華埠居民。」

中華總會館總董關家澄表示，講座是為了增加警民溝通的機會，幫助華埠商戶預防犯罪；「如果商戶有困難，以及對政府的訴求，都可以當面向警員、消防員表達。」關家澄說。

關家澄表示，新的地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）已經上任，兩名活躍在華埠的警官拉薩和吳俊偉（Julian Ng）升任助理副警長和指揮官，他們將對華埠的治安和環境做出改變。「市民在這裡生活，當然最關心自己的安全。自己的店鋪被打爛，走在街上被人打，這當然是不正常的。」關家澄說，「到華埠的遊客正在恢復，如果治安得不到保證，讓遊客感到害怕，這對於華埠的經濟也不是好事。」

通事黃國華強調夜間開啟警燈巡邏的重要性，「劫匪看到閃爍的警燈時就會離開，放棄盜竊想法，這是一個很重要的預防犯罪的手段。」

美化華埠行動委員會行政總裁勞微笑表示，很高興可以和警局共同協作，召開商店防盜竊講座。她表示，小商業被盜竊的現象並不只存在於華埠，整個舊金山市都在發生，這需要警局和社區的合作才能夠克服。

拉薩公布警局盜竊舉報專線，電話415-558-5588，他歡迎民眾向警局報案，與警員進行一對一交流。

中華總會館總董關家澄（左）、舊金山警局助理副警長拉薩歡迎商戶主參加講座。（本報記...
中華總會館總董關家澄（左）、舊金山警局助理副警長拉薩歡迎商戶主參加講座。（本報記者／攝影）

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