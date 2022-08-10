舊金山日落區安老身心健康課回歸實體上課 市議員馬兆明慶賀
舊金山第四區市議員馬兆明和社區學員，8日在南日落區社區中心慶祝日落區與市立大學（CCSF）、安老自助處合作的「夏天到秋天2022身心健康課程」回歸；疫情期間身心健康課程一直是在線上進行，8月首次回歸到社區中心內上課。
馬兆明在兩年前創立社區身心健康課項目，旨在將市立大學日落教學計畫與社區內的長者自助服務相結合，以滿足社區民眾不同的學習需求。課程項目除了健康課，還有英語以及營養學等內容的教學。
馬兆明表示，因為舊金山城市人口老齡化，日落區很多中老年及各個社區都有身心健康類課程的需求。過去一年中，他與加州眾議員丁右立合作，爭取到來自加州和地方的500萬元的資金支持，用於支持安老事業，及重建活動中心。
關於近來頻發的亞裔老年人遇襲事件，馬兆明表示，日落區在過去的三、四年間，首要工作任務就是防範老年人與婦女暴力事件發生；他與安老自助處和警察部門合作制定五項社區安全計畫，其中包括兩個新的社區安全大使團隊，在社區內開展公共安全外展活動；其中一隊是退休警察，另一隊是社區移民事務辦公室的雙語安全外展工作人員。
馬兆明說，他主張為老年人自助提供資金支持，用來提供長者們高級護送服務；日落區的長者外出時可以聯繫安老自助處的護送車輛，以保障安全。
日落區還與安老自助處合作，為社區長者免費安裝視頻門鈴和培訓支持。上個月馬兆明在市議會發起「通過社區警務行動預防犯罪」的立法已通過，要求在每個社區內制定社區警務計畫預防犯罪。
馬兆明表示，面對公共安全問題，沒有單一解決方案，核心是需要社區合作，並與警察部門和其他執法機構合作，更加統一地解決問題，單靠警察部門或是檢察官辦公室是不能完全解決問題的。
健康課程地點在南日落社區中心（2601 40th Avenue），8月2日至12月31日每個星期二下午1時至2時30分，由市立大學長者計畫教員胡貝爾（Judy Hubbell）教氣功與太極拳健康課。
胡貝爾表示，學習氣功讓老年人充滿活力和放鬆，改善身心健康並管理壓力，保持愉悅與平衡。她提醒學員備上保暖衣服，穿著舒適，並戴口罩參加。如須了解課程相關詳情，可聯繫 [email protected]。課程計畫全部免費。
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