口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆

研究表明，糖尿病患者最多的10個國家中，中國名列前茅。華人需要特別留意糖尿病症狀，及時發現並治療。(視頻截圖)

安樂居助理醫療總監白幹榮表示，若發現自己有口渴、想吃甜食等食物、尿頻三大症狀，可能患上糖尿病 ，需盡快安排醫生檢測 ，避免延誤治療。

目前，全世界有一半的人，看醫生才得知自己患上糖尿病。2021年，估計全球有10.6%的人口， 即5.4億成年人，患有糖耐量受損症狀（IGT，即正常血糖 向糖尿病過渡的異常糖代謝狀態），到2045年，患病將增加7.3億。2021年，估計全球6.4%的人口，總計3.19億成年人，有空腹血糖受損（IFG），到2045年，患者將增加到4.41億。

2021年，20到79歲的糖尿病患者中，中國患病人數最多，其次是印度和巴基斯坦。女性糖尿病患者低於男性，女性患者佔比10.2%，男性佔10.8%。男性患者比女性多1770萬。

白幹榮說，糖尿病的發病原理很複雜。人體的胰島素是一種荷爾蒙，管理糖分的新陳代謝。細胞本身需要糖分和能量。華人食用的米飯、麵食等碳水化合物包含很多糖分，供應人體需求。人的腸胃消化後，透過血管一路輸送糖分到不同細胞。要吸收糖分，需要細胞黏膜開一道門。打個比方，胰島素相當於一把鑰匙，打開黏膜上門的鎖。如果胰臟正常生產胰島素，可以開鎖讓細胞吸收糖分。如此人體血糖降低。但糖尿病患者，因為種種原因，細胞無法吸收糖分，血管內血糖升高。

白幹榮說，糖尿病分1型和2型。1型糖尿病是先天性的，多數是基因問題導致。比如某個胰臟細胞無法製作胰島素。又或人體免疫系統出錯，不去抗击人體的敵人，反而「槍口對準自己」，殺死了製作胰島素的細胞，導致不能製作胰島素，人體吸收不了糖分。「不少是人一出生或出生沒多久患病，需要一輩子注射胰島素。」

患上2型糖尿病，是因為患者攝入太多糖分，胰臟製造太多胰島素，導致細胞過勞受損，進而造成胰島素的功能喪失或減退。這需要控製飲食，減少糖分攝入，讓胰臟休息，加強新陳代謝。「如果家族有直係親屬患病，比如父母、兄弟姐妹有病史，一定要小心。」

白幹榮分析，華人自古重視農業，飲食中有很多澱粉質，食用大量米飯、糯米飯等，以前人體勞動量大，出入步行，透過肌肉消化了大量碳水化合物。但如今生活質量改善，人們出入坐車，勞動量減少，如還攝入大量碳水化合物，會讓胰臟製作很多胰島素幫忙消化，導致其受損。若還有基因問題，糖尿病病情變本加厲。

他表示，西方人中，很多人肥胖的人容易患糖尿病，但在華人中，即使很瘦弱，也可能患病，這有先天基因問題。「通常來說，亞裔體質指數（BMI）23%以上，就要小心，要向醫生要求測血糖。」

安樂居助理醫療總監白幹榮表示，若發現自己有口渴，想吃甜食等食物，尿頻三大症狀，可能患上糖尿病，需盡快安排醫生檢測，避免延誤治療。(視頻截圖)

白幹榮說，糖尿病發病的典型症狀有三個，口渴，想吃甜食，尿頻。「人即使吃了很多食物，但沒有胰島素這把鑰匙打開細胞的門，吸收不到糖分。大腦、細胞就一直發出飢餓的信號，人就會想吃東西和甜食。但血糖升高，讓人開始口渴喝水。血糖濃度高，也會讓人去小便。」

他表示，目前有兩種方法檢測是否患病。首先，是手指針刺法檢測血糖變化，若空腹檢測，正常指數為70到90。吃飯後2小時，指數最多為140到150。若指數超200，醫生就斷定患病。其次，進行A1C (糖化血紅蛋白) 檢測。血中的葡萄糖含量越高，與之結合的血紅蛋白比例越高。若連續兩次檢測。比例在6.5%以上，就可診斷患病。總體上，可利用注射胰島素、口服藥物、運動等方法減緩糖尿病。

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