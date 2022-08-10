聖荷西首個社區太陽能計畫 獲進展

聖荷西清潔能源公司宣布首個社區太陽能接入計畫已經取得成功。(San Jose Clean Energy網站)

聖荷西 清潔能源公司 (San José Clean Energy) 8日宣布首個社區太陽能接入計畫（Solar access）已經取得成功。

聖荷西清潔能源公司是聖荷西市非營利性的家庭和企業發電供應商，由市社區能源部 運營，市議會管理，以極具競爭力的價格為35萬個客戶提供清潔能源，致力於為最需要的居民提供負擔得起的清潔能源資源。

圖為符合太陽能接入計畫要求的社區位置。（圖片截取自政府官網）

太陽能接入計畫以20%的折扣為800多名客戶提供100%的太陽能能源供應，可與其他每月折扣相結合，最多可為客戶節省55%的能源費用。太陽能接入計畫客戶平均每張帳單可節省32元，有些客戶每月可節省100多美。新計畫使租房、無力安裝太陽能或房屋不適合太陽能的客戶能夠以折扣價使用清潔能源。聖荷西清潔能源公司最近與美國可再生能源公司（Renewable America） 合作建造了一個新的太陽能設施，該設施將為太陽能接入計畫的客戶們提供更多能源來源。

太陽能接入計畫是聖荷西清潔能源項目公司對加州 弱勢社區綠色關稅計畫（Disadvantaged Community-Green Tariff program）的深化服務。加州弱勢社區綠色關稅計畫由加州公用事業委員會 (California Public Utilities Commission) 管理。該委員會為聖荷西清潔能源項目公司分配了1.736兆瓦的清潔電力，能夠為800至850個家庭供電。

聖荷西清潔能源公司與本地多個社區組織合作，以確保所有符合條件的客戶都有機會了解併申請這個太陽能接入計畫，包括那些無法使用互聯網，以及不會說英語的客戶。太陽能接入計畫的外展活動入圍了加州公共信息官員協會（ California Association of Public Information Officials）的多元化、公平和包容獎。

該計畫的客戶中，超過80%的申請者是通過電話或直接郵寄方式提交的，超過40%的申請人只說越南語或西班牙語。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）說：「我們社區的居民因氣候變化和上漲的水電費而負擔過重，感謝太陽能接入計畫通過以折扣價提供清潔電力來幫助我們的居民解決這個問題，感謝聖荷西清潔能源公司為我們的居民提供這樣的計畫」。

聖荷西清潔能源公司社區能源部主任米契爾( Lori Mitchell) 表示，「我們致力於與社區合作，幫助居民從傳統能源過渡到清潔能源的使用，並將他們的需求放在首位」。

聖荷西清潔能源公司將在今年夏天推出額外的加州公用事業委員會援助計畫，為符合條件的聖荷西家庭提供節能電器的大幅折扣，以及為企業提供能效供暖、通風和空調升級的服務。

太陽能接入適用於註冊加州能源替代費率計畫( California Alternate Rates for Energy program) 或家庭電費援助計畫 ( Family Electric Rates Assistance program)，並居住在弱勢社區的客戶。弱勢社區指的是受環境影響較大的社區以及空氣污染、貧困或哮喘高發的社區。

更多關於太陽能接入計畫的信息可通過 SanJoseCleanEnergy.org了解。