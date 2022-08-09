研究：年輕血漿 可減緩大腦衰老

史丹福大學神經科學家威斯柯拉伊。（圖片取自史丹福大學官網）

史丹福大學 神經科學家威斯柯拉伊（Tony Wyss-Coray）和他的同事們發現了血液中可以加速或減緩大腦衰老的物質。儘管存在血腦屏障，但他們已經確定了血管表面的一些分子可以透過一些蛋白質作用於大腦。

獲得年輕小鼠腦脊液的年長小鼠看起來行為更年輕。臨床試驗也發現，年輕血漿的輸注對阿茲海默症 患者產生了顯著的益處。

生活中我們經常會突然忘記一個名字，怎麼都想不起來，最後拍拍腦袋承認自己年紀大了，腦子不好使了。

雖然目前尚不清楚這種與年齡相關的記憶下降與更嚴重的認知障礙和癡呆症有何關係，但85歲以上的美國人中有三分之一有阿茲海默症的症狀。不過，三分之一的百歲老人似乎能夠抵禦認知衰退，這為研究大腦衰老和認知衰退帶來了希望。

威斯柯拉伊的前同事神經病學教授蘭多（Tom Rando）在研究肌肉幹細胞的衰老。他們意外發現暴露於年輕老鼠血液中的年長老鼠表現出多種恢復活力的跡象，包括某些類型的神經元數量增加、神經元活動增加和腦部炎症減少。

通過反復靜脈輸注年輕血漿來治療老老鼠時，這些老鼠變得更聰明，在多項認知測試中表現得更像年輕老鼠。相反，暴露於老化血液或用老化血漿處理的年輕小鼠經歷了大腦加速老化和認知功能喪失。

為了驗證這一發現是否也適用於人類，威斯柯拉伊進行了臨床試驗。在一項安慰劑對照、雙盲臨床試驗中，研究人員用來自年輕供體的富含白蛋白的血漿代替阿茲海默症患者的原有血漿，結果發現阿茲海默症患者的功能得到了明顯的改善。

威斯柯拉伊解釋道，這意味著血漿可能是恢復腦部活力的秘密。

腦力衰退的治療方法還需要等待科研人員繼續進一步研究。目前，我們可以通過減輕壓力和加強體育鍛鍊來延緩大腦的衰老。

壓力會削弱免疫系統並導致炎症，這可能會加速大腦衰老過程。另外最近的一項大型研究表明，美國多達 40%的癡呆症是由可改變的風險因素驅動的，包括高血壓 、肥胖和缺乏運動。

對於認知衰退和神經退行性病變，目前還沒有有用的藥物治療方法，但體育鍛鍊可以延緩腦功能的退化。