透過社交平台販毒 未成年受害

Snapchat軟件下載頁面。(軟件商店APP截圖)

毒品 氾濫在美國一直是令人頭疼的難題,許多毒販和癮君子透過社交平台買賣毒品,害死了許多藥物使用過量的人。有一些無良毒販還透過Snapchat (一個會自動從設備和伺服器上刪除聊天記錄的聊天軟體)把毒品賣給未成年人,令人震驚。

根據聖他克拉拉縣提供的數據,過去一年,聖縣共有352人死於藥物濫用。其中43.75%的人死於冰毒、23.86%的人死於鴉片類藥物、21.02%的人死於冰毒和鴉片類藥物的混合毒品,還有11.36%的人死於其他藥物濫用。

雖然亞裔 在美國形象較好,甚至被評論為模範少數族裔(Model Minority),但吸毒問題並非與亞裔無緣。過去一年在聖縣死於藥物濫用的亞裔居民有34人,幾乎占聖縣一年內因藥物濫用致死總人數的十分之一。近五年來,聖縣死於藥物濫用的亞裔中,以自殺為目的服用這些藥物的死者比率明顯高於非裔、西語裔、白人及其他族裔的死者。

聖縣首席法醫驗屍官和神經病理學家喬登(Michelle A. Jorden)告訴記者,由於藥物學研究的進步,如今我們所使用的藥物與70至80年代的藥物相比,非常強力有效。即使是非常小的劑量下不當使用藥物,也可能導致人們死亡。

過去四年內,聖縣有15名12至17歲的未成年人死於吸毒過量,其中13例死亡與使用芬太尼(Fentanyl)有關。許多未成年人是透過Snapchat等社交軟體與毒販溝通、交易。

聖他克拉拉谷健康和醫院系統的通訊官阿歷修斯(Joy Alexious)提醒民眾,芬太尼仍然是最危險的非法毒品,因為它可以在幾分鐘內殺死一個人。芬太尼是一種比嗎啡強80至100倍的鴉片類藥物,即使是少量地服用也可能導致藥物過量和死亡。另外非法藥物存在很高的使用風險,因為無法確定這些藥物的成分和強度。

國會正在提出多項立法,目的是幫助父母監督孩子在網上做什麼,並使社交媒體對其應用程序相關的犯罪負責。這些努力得到了許多父母支持,尤其是他們的兒女透過Snapchat等社交媒體平台購買藥物而死亡。

2021年一名16歲未成年人Sammy Chapman死於從Snapchat上的毒販處購買的含有芬太尼的藥物。從那以後,他的父母一直呼籲社交媒體做出改變。他的父親塞繆爾(Samuel)和母親伯曼(Laura Berman)最後與社交媒體安全組織一起制定、倡導「薩米法(Sammy's Law or the Let Parents Choose Protection Act)」。

這類不幸事件不僅發生在16歲的薩米身上,美國各地還有許多未成年人也因吸食了通過Snapchat上購買的毒品而亡。這些死者的父母已經成為推動社交平台運營立法和監管的中堅力量。

據知情人士稱,薩米法將要求大型社交媒體公司允許父母通過第三方軟件在線跟踪他們的孩子。但這些努力也遭到了隱私倡導者的一些擔憂,他們擔心立法可能導致過度監視。

Snap Inc.在一份聲明中表示,公司替遭受難以想像損失的家庭感到悲痛。他們正努力從Snapchat平台上剷除非法毒販,幫助大家應對這場國家危機。 Snapchat公司承諾使用先進技術,主動檢測和關閉試圖濫用平台的毒販,並停止使用者搜索與危險藥物相關的內容。