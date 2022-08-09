年賺33萬 在聖荷西才買得起房

聖荷西是全美房價最貴的都會區。（Getty Images）

加州 沿海城市的天價房價 惡名昭彰，從舊金山到聖地牙哥，上市房屋房價動輒是美國其他地區房價的三倍，一點都不足為奇。

加州房屋究竟有多貴？網站Visual Capitalist使用Home Sweet Home的數據，分析出在美國前50大都會區購屋所需的最低年收入。

數據顯示，美國中位數房價約為37萬元，代表一般人如果想要在美國購屋，年收入必須要有7萬6000元才負擔得起。

然而，這項標準並不適用於美國房價最貴的舊金山、聖荷西 、洛杉磯、聖地牙哥所在的加州。以全美中位數房價最貴的聖荷西為例，年收入至少要有33萬7000元，才負擔得起在這裡買房子。分析數據顯示，在聖荷西購買中位數房價的房屋，每個月要繳的房屋貸款還款額高達7718元。

要負擔得起在加州以下都會區購屋所需的年收入是：

聖荷西

中位數房價：188萬元

需要的年收入：33萬零760元

舊金山

中位數房價：138萬元

需要的年收入：24萬9690元

聖地牙哥

中位數房價：90萬零5000元

需要的年收入：16萬6830元

洛杉磯

中位數房價：79萬2500元

需要的年收入：14萬9130元

河濱縣／聖伯納汀諾縣

中位數房價：56萬元

需要的年收入：10萬6190元

沙加緬度

中位數房價：54萬5000元

需要的年收入：10萬5930元

如果您以為在加州租屋比購屋划算，那您就錯了。

全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）的「遙不可及」（Out of Reach）報告指出，加州的租屋市場是全美最糟的。數據顯示，加州人平均時薪必須要有39.01元，而且也全時工作，才租得一間兩房公寓。