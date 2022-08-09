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快篩測BA.5準確度低 最好多試幾次

編譯組／灣區8日電
專家表示，家用快速抗原檢測的準確度較低，不要只憑一次陰性檢測結果就以為沒有感染病毒。（Getty Images）
專家表示，家用快速抗原檢測的準確度較低，不要只憑一次陰性檢測結果就以為沒有感染病毒。（Getty Images）

隨著Omicron亞型BA.5成為美國現在最主要傳播的新冠病毒株，家用新冠快速抗原檢測（COVID-19 rapid antigen test）是否有能力檢測出新變種病毒，再度成為討論的焦點。

儘管早期研究表示，家用快速抗原檢測在檢測狡滑的BA.5時能力欠佳，但灣區傳染病學家認為，快速抗原檢測仍不失為一項檢測新冠病毒的有效工具。但他們也補充說，像BA.5這樣的變種病毒株，只會讓人們了解到盡可能有效使用快速抗原檢測，以避免出現假陰性結果的重要性。

不過，專家也強調，儘管快速抗原檢測比核酸檢測（PCR）快速、容易，但因為它的敏感度較低，所以較容易出現不準確的結果。

史丹福大學病毒學家席格（Robert Siegel）表示，這個問題在今夏病例激增時變得棘手，因為部分出現新冠症狀的人，最初的快篩結果都是陰性，但原因可能不只是出於BA.5或其他Omicron亞型病毒株這麼簡單。

考科蘭國際協作組織（Cochrane）最近公布了一份整合155項研究結果的分析報告。分析發現，快速抗原檢測能正確識別出73%的有症狀感染者和55%的無症狀感染者，而且在症狀第一周開始出現時使用檢測的準確度較高。

席格表示，造成快速抗原檢測結果不準確的原因除了和病毒株的不同有關，人們從過去的感染或疫苗接種中獲得的免疫力，也可能讓檢測出現假陰性結果。

此外，人們使用檢測的時間也是原因之一。例如，有症狀者檢測的時間過早或過晚，或只做了一次檢測就算了。

要提高快速抗原檢測的準確性，專家表示，首先要確保檢測盒來自信譽良好的製造商，並確實根據使用說明進行檢測。

一旦覺得自己生病了，要盡早做檢測。如果已經有症狀，但檢測結果呈陰性，務必要戴上口罩，然後隔天再做一次檢測，千萬不要只憑一次陰性結果就確定自己沒有感染。在這種情況下，專家建議，最好還是接受核酸檢測。

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