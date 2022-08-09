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「做出改變」 謝安宜遞件 確認參選金山地檢長

編譯組／舊金山8日電
舊金山地方檢察長謝安宜8日遞件加入11月地檢長選舉。（電視新聞截圖）
舊金山地方檢察長謝安宜8日遞件加入11月地檢長選舉。（電視新聞截圖）

在前舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）上周宣布今年不參選地方檢察長後，新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）8日上午前往選務處遞交文件，正式加入11月舊金山地檢長選舉。

謝安宜8日對數十名支持者說：「6月7日，舊金山選民以行動大聲表示，他們希望舊金山做出改變，希望舊金山重回正軌，這正是我過去30天以來所做的事。」

舊金山布里德（London Breed）在博徹思被罷免的結果獲得選務處認證後，即任命謝安宜接任地檢長職務。這項決定讓反對博徹思的人士感到高興，但也在對犯罪和刑事司法意見兩極化的舊金山引起爭議。支持博徹思進步派意識型態的人士擔心，博徹思做出的努力會在新地檢長領導下化為烏有。

8日前往選務處支持謝安宜參選的人士包括多名罷免博徹思運動支持者，以及由布里德任命的新舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）。

謝安宜宣布，她上任後的首要任務包括：打擊光天化日下的毒品交易，特別是田德隆區的毒品市場、追究暴力犯罪者責任、防範槍枝暴力和針對亞裔的攻擊行為。

上個月，謝安宜承諾審查博徹思任內為毒販提出的數十項認罪協議，她上周撤銷了其中30多項。謝安宜表示，她還計畫駁回對至少17名持有吸毒用具者的控告。她先前曾表示，這些案件「不符合我們辦公室的政策」。

謝安宜8日告訴舊金山紀事報（Chronicle），對於是否將未成年人視為成年人審判，她還在制定政策當中。

對於批評者擔心她的政策是否會重啟毒品戰爭，謝安宜表示，她將確保有毒癮者能獲得治療，同時致力減少芬太尼（fentanyl）濫用對人們造成的傷害，並將販賣芬太尼的人繩之以法。

謝安宜說：「必須要有人負責執行這個城市和國家的法律，但我們不會造成像恢復毒品戰爭這樣極端的現象。」

市議員麥德誠8日引用了19年前時任舊金山地檢長的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）所說的一句話。他說：「在舊金山，最重要的是『對犯罪做出明智的選擇』（being smart on crime）。」他認為謝安宜適合這種政策模式。

除了謝安宜，另外兩名已遞件參選舊金山地檢長的是切尼爾（Maurice Chenier）和小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）。

舊金山 博徹思 毒品

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