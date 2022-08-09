金山聯合學區 28%學生長期缺課 幼稚園最嚴重 達50%

舊金山學區上月承諾，在10月份之前擬定學區成績目標。（記者李怡／攝影）

早在7月底，舊金山 聯合學區 新校監韋恩（Matt Wayne）與教委會及商討之後重申，未來學區工作將專注於學生的學習成果，並承諾在10月之前，草擬一份學區關於「學區願景、價值觀、目標和標準」文件草案規畫，制訂出包括特定學習成績目標的具體工作指標。並且強調，未來50%的教育委員會會議時間，將用於與學生成績相關的主題討論。

但即使教委會有計畫，要達成提高學生成績的目標，仍有不少障礙。 8日發布的舊金山聯合學區「表現分析」報告（performance analysis）顯示，聯合學區2021-2022學年有28%的學生「長期缺課」，其中幼稚園情形最嚴重，高達50%。

所謂長期缺課，是指學生因各種原因，缺課天數占到一個學年常規學習日的10%以上，或者是18天以上。目前，舊金山聯合學區並不是唯一有此情況的校區，據統計，72%的公校在同期都出現學生和教師長期缺課率增加的情況；只是舊金山學區的長期缺課率比全國平均水平17%高出不少。

根據學區「表現分析」報告，舊金山全學區的缺勤率比疫情 前增加了一倍多。疫情前一學年至少缺勤18天的學生為12%，2021-2022學年則增加到28%，也就是說學區有四分之一多的學生處於長期缺課的情況。

學業方面，去年僅有58%學生閱讀表現佳、71%數學成績表現優良。而且學業成果因族裔而異，比如，只有34%西語裔、9%非裔學生閱讀程度達到年級水平，白人與亞裔的比率則分別為85%與70%。

對於造成缺課的原因，教委會主席林謙悅表示，過去幾年因為疫情影響，學生和家庭都經歷了很多的挑戰。但學生長期缺課，對學校來說是一個警示，需要搞清楚其中的影響因素，以及如何給學生提供學習所需要的支援。

校監韋恩說，去年準備上幼稚園的孩童比率自2019年的63%降至58%，族裔之間也存在顯著差異。數據評估也將衡量學生入學的準備情況，根據可用的最新數據，學區正努力應對長期缺課人數上升的問題。

長期缺課學生增長最快的出現在幼稚園過渡期，其中有50%在2021-2022學年長期缺課，比上一個學年的20%缺課率要高很多，可能與5歲以下兒童未接種疫苗有關係。

根據學區「表現分析」報告稱，學區中非裔、亞太裔以及來自寄養家庭的學生，有三分之二長期缺課。拉美裔學生也有一半長期缺課，且有明顯上升趨勢。即使在疫情前，上述幾個族裔群體的學生在舊金山乃至全國，都有較高的長期缺課表現。

來自舊金山學區的家長王婉表示，長期缺課不只是會影響不來上課的孩子，對全勤的孩子也會造成不良的影響。如缺課的學生太多，當他們返回課堂時，老師不得不放慢教學進度來照顧缺課學生，這勢必在一定程度上會影響到課堂教學。