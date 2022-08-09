我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

快要開學 灣區部分學區找不到教師

編譯組／灣區8日電
灣區學區新學年教師嚴重短缺。根據教師離職原因調查，包括疫情挑戰、遠距學習與學生返校後的更龐大心理健康需求。(Getty Images)
灣區學區新學年教師嚴重短缺。根據教師離職原因調查，包括疫情挑戰、遠距學習與學生返校後的更龐大心理健康需求。(Getty Images)

隨著各級學校新學年即將開始，灣區部分學區面臨填補教師空缺職位的挑戰，這也代表著學生可能將接受不具教師資格或準備不足的老師授課。

加州學校一直面臨教師短缺問題，有些地區甚至在疫情之前就已存在。兩年多之後，情況並未改善太多，灣區幾間學校都出現需填補教師空缺的狀況。舊金山聯合學區今年正努力在8月17日之前，填補約100個教師職缺。屋崙聯合學區本周有部分學生返回教室上課，它們也正嘗試填補40個教師空缺。

灣區教師們表示，疫情給許多人帶來身體與情緒上的傷害。屋崙學區教師洛克威爾（Sasha Rockwell）預計將於9月開始休產假。她表示，尋找代課老師是個問題，她將有5個月的休假，這代表著可能有教職員必須暫時轉換職務擔任代課老師的角色，「這樣是錯的，學校必須利用自己有限資源填補教師休假時的職缺。」

教師短缺是全國問題，新冠疫情發生後的2020年初至2022年2月，美國約有60萬教師離職。部分老師提早退休，部分教師決定完全離開教師專業。根據教師離職原因調查，包括疫情挑戰、遠距學習與學生返校後的更龐大心理健康需求。

因為去年投入教職的教師大減，加州有五分之一教室由準備不足、尚未獲得教師資格或其他領域人員教導學生。

在灣區，根據6月份公布教師分派資料，屋崙聯合學區教室有42%準備不足教師。舊金山聯合學區有19%、聖荷西學區有13%。蘇加利度-馬連市學校報告，有超過一半教室由準備不足教師教導。

為了吸引更多老師加入教師工作，舊金山聯合學區正舉辦工作博覽會，提供獎金給雙語與特殊教育教師。但若無法快速招聘到老師，學區人事主管畢朱爾（Kristin Bijur）表示，也考慮關閉部分教室，或可能派任其他學區職員擔任教師職務，「學區正努力求才，期望在開學首日，學校每個教室都有教師歡迎學生返校。」

學區 疫情 灣區

上一則

北加灣區學區 新學年教師嚴重短缺

下一則

聚焦首波疫情紀錄片 張僑勇執導 「武漢 武漢」公電旗下POV播出

延伸閱讀

北加灣區學區 新學年教師嚴重短缺

北加灣區學區 新學年教師嚴重短缺
全美教師急缺 德州縮為每周上課4天

全美教師急缺 德州縮為每周上課4天
6成學子至少打1劑疫苗 沙加緬度學區擬恢復實體課

6成學子至少打1劑疫苗 沙加緬度學區擬恢復實體課
規模最大 洛社區學院學區擬發債53億

規模最大 洛社區學院學區擬發債53億
洛杉磯社區學院學區擬發行53億元債券11月公投

洛杉磯社區學院學區擬發行53億元債券11月公投

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

2022-08-02 22:47
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

2022-08-03 23:27
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

2022-08-04 02:20

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段