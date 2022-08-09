快要開學 灣區部分學區找不到教師

灣區學區新學年教師嚴重短缺。根據教師離職原因調查，包括疫情挑戰、遠距學習與學生返校後的更龐大心理健康需求。(Getty Images)

隨著各級學校新學年即將開始，灣區 部分學區 面臨填補教師空缺職位的挑戰，這也代表著學生可能將接受不具教師資格或準備不足的老師授課。

加州學校一直面臨教師短缺問題，有些地區甚至在疫情 之前就已存在。兩年多之後，情況並未改善太多，灣區幾間學校都出現需填補教師空缺的狀況。舊金山聯合學區今年正努力在8月17日之前，填補約100個教師職缺。屋崙聯合學區本周有部分學生返回教室上課，它們也正嘗試填補40個教師空缺。

灣區教師們表示，疫情給許多人帶來身體與情緒上的傷害。屋崙學區教師洛克威爾（Sasha Rockwell）預計將於9月開始休產假。她表示，尋找代課老師是個問題，她將有5個月的休假，這代表著可能有教職員必須暫時轉換職務擔任代課老師的角色，「這樣是錯的，學校必須利用自己有限資源填補教師休假時的職缺。」

教師短缺是全國問題，新冠疫情發生後的2020年初至2022年2月，美國約有60萬教師離職。部分老師提早退休，部分教師決定完全離開教師專業。根據教師離職原因調查，包括疫情挑戰、遠距學習與學生返校後的更龐大心理健康需求。

因為去年投入教職的教師大減，加州有五分之一教室由準備不足、尚未獲得教師資格或其他領域人員教導學生。

在灣區，根據6月份公布教師分派資料，屋崙聯合學區教室有42%準備不足教師。舊金山聯合學區有19%、聖荷西學區有13%。蘇加利度-馬連市學校報告，有超過一半教室由準備不足教師教導。

為了吸引更多老師加入教師工作，舊金山聯合學區正舉辦工作博覽會，提供獎金給雙語與特殊教育教師。但若無法快速招聘到老師，學區人事主管畢朱爾（Kristin Bijur）表示，也考慮關閉部分教室，或可能派任其他學區職員擔任教師職務，「學區正努力求才，期望在開學首日，學校每個教室都有教師歡迎學生返校。」