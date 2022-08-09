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競選第六區市議員 麥德誠、馬宏尼籌款 不相上下

記者李怡 / 舊金山報導
麥德誠（Matt Dorsey）與馬宏尼（Honey Mahogany）兩位候選人，都以實現公共安全為主要競選綱領。（記者李怡／攝影）
麥德誠（Matt Dorsey）與馬宏尼（Honey Mahogany）兩位候選人，都以實現公共安全為主要競選綱領。（記者李怡／攝影）

根據舊金山選務處8日公布的競選財務文件顯示，第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）與他在11月選舉中的主要競爭對手馬宏尼（Honey Mahogany）籌集了數量相當的競選資金，這或許預示兩人的競爭將會旗鼓相當，而第六區市議員選戰也可能因此更為激烈。

麥德誠5月被市長布里德任命第六區市議員，以繼續完成楊馳馬（Matt Haney）的任期。到目前為止，他已經籌集了約9萬零500元。馬宏尼是前第六區市議員楊馳馬的幕僚長，同期籌集了約8萬9200元。

兩人競選的第六區包括南市場街（ SoMa）、米慎灣（Mission Bay） 和金銀島等。選區內治安問題十分嚴重，公共場所毒品交易和芬太尼毒品過量致死等問題，都已被兩位候選人列為主要競選綱領。

38歲的馬宏尼稱自己是一名「務實進步派人士」，希望在舊金山的政治分歧中成為溝通橋梁。馬宏尼計畫將自己打造成支持住房的候選人，她將優先考慮建設可負擔任住房，但也希望看到舊金山同時興建各類型新住宅。

在公共安全方面，馬宏尼指出，「作為一個選區，我們支持了許多市府提出的公共政策，包括將飯店改為遊民收容所，提供永久性援助住房，成立安全藥物注射站等。但前題是，在社區街道中必須部署足夠的人力，才有辦法做這些事。」

麥德誠表示，「我首先是一名持有民主觀點的人，然後才是民主黨人，我認為選舉有競爭，才能為選民提供更好的服務。我期望能讓第六選區變得更安全、更乾淨、更具公平性，也歡迎其他候選人分享他們對這個選區的願景。」

麥德誠曾是舊金山警察新聞發言人和市府律師新聞秘書。馬宏尼則是舊金山民主黨主席，她曾擔任政治職務，與LGBTQ社區有很緊密的聯繫和多年的互動關係。如她當選，將成為全市第一位跨性別的市議員。

支持麥德誠競選活動的主要支持者包括前舊金山警察局長Greg Suhr和前警長Vicki Hennessy，以及市長布里德和她的新聞發言人Jeff Cretan。馬宏尼的支持者包括她的前老闆、現任加州眾議員楊馳馬，及幾位加州參議員等。

麥德誠（Matt Dorsey）與馬宏尼（Honey Mahogany）兩位候選...
麥德誠（Matt Dorsey）與馬宏尼（Honey Mahogany）兩位候選人，都以實現公共安全為主要競選綱領。 （本報資料圖片）

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