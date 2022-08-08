縱容違法？ 金山汽車總數50萬輛 45警一天卻只開10罰單

交通警察正在給違規車輛開罰單。（網站截圖）

魯莽、危險駕駛的現象在舊金山 的街道上隨處可見，對於巡邏的城市警察 來說，開出一張交通罰單應該輕而易舉。然而根據過去四年半的交通罰單數據來看，警方幾乎放棄了交通執法，縱容超速、闖紅燈、非法轉彎等行為。警局交通部門的45名警員在今年，平均每天共發出10張罰單，這對於保有近50萬輛汽車的舊金山來說，實在有些反常。道路安全分析師質問道：「他們每天到底在做什麼？」

2019年，該部門平均每天能夠開出74張交通罰單，大約每20分鐘一張。2021年，警員每兩個半小時才能夠抓住一名交通違章的駕駛者。數據分析師布雷奇（Stephen Braitsch）說，他向警局索要了罰單數據後，得到的結果讓他震驚。

華人陳佳華抱怨道，交通警執法行為往往是在完成任務，而不是保護大家的安全。她在一個月前某一天的夜晚，因在高速上超速被警員攔停。「超速已經成為大家心照不宣的潛規則。」她說，「大部分高速限速每小時65哩，而幾乎是所有的車都會超過這一速度。只要大家都超速，你的速度和大家一樣，即使遇到警察，他也不會理你。」

陳佳華表示，當天她被攔停前的速度大約為每小時75哩，然而天色較晚，周遭沒有其他車輛同速，所以被一旁「埋伏」的警車攔停，吃到罰單。她說：「交通執法沒有統一的標準，這讓每一位駕駛者都很頭疼。除了自認倒霉，別無他法。」她強調，「在特定時期，警察會加強執法，朋友們會相繼接到罰單。而大部分時間，根本看不到他們的身影。」

警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）表示，警員數量減少是原因。她說：「交通部門的人員編制是30年以來的最低水平，在2019年，該部門有69名警員。目前任職的45名警員除了開罰單外，還要調查車禍 事故，支援田德隆區，管理遊行和示威人群等。」

她表示，分配到交通部門的警員每天都要平衡其他增派的任務，同時保障舊金山的交通安全。

布雷奇表示，警察並沒有真正履行他們的職責。他說：「市民認為穿越街道十分危險，因為他們不認為警察會把違章的駕駛者攔下來。」

2014年，舊金山通過了交通事故死亡零願景的承諾，其中最有可能導致車禍的五種行為將會得到整治：超速、闖紅燈、闖停車標誌、未禮讓行人，以及左轉或掉頭時未讓行。但布雷奇分析發現，自2018年以來，只有35%的罰單是針對這五類行為的，大多數開出的罰單是無害的，如車檢過期、車床貼膜未過審、尾燈破損等。

市長布里德（London Breed）發言人克斯坦（Jeff Cretan）表示，市府的新預算將雇傭220名新警員，幫助警局有更好的表現，包括在執行交通法規的方面。