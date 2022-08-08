我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

縱容違法？ 金山汽車總數50萬輛 45警一天卻只開10罰單

本報記者／舊金山報導
交通警察正在給違規車輛開罰單。（網站截圖）
交通警察正在給違規車輛開罰單。（網站截圖）

魯莽、危險駕駛的現象在舊金山的街道上隨處可見，對於巡邏的城市警察來說，開出一張交通罰單應該輕而易舉。然而根據過去四年半的交通罰單數據來看，警方幾乎放棄了交通執法，縱容超速、闖紅燈、非法轉彎等行為。警局交通部門的45名警員在今年，平均每天共發出10張罰單，這對於保有近50萬輛汽車的舊金山來說，實在有些反常。道路安全分析師質問道：「他們每天到底在做什麼？」

2019年，該部門平均每天能夠開出74張交通罰單，大約每20分鐘一張。2021年，警員每兩個半小時才能夠抓住一名交通違章的駕駛者。數據分析師布雷奇（Stephen Braitsch）說，他向警局索要了罰單數據後，得到的結果讓他震驚。

華人陳佳華抱怨道，交通警執法行為往往是在完成任務，而不是保護大家的安全。她在一個月前某一天的夜晚，因在高速上超速被警員攔停。「超速已經成為大家心照不宣的潛規則。」她說，「大部分高速限速每小時65哩，而幾乎是所有的車都會超過這一速度。只要大家都超速，你的速度和大家一樣，即使遇到警察，他也不會理你。」

陳佳華表示，當天她被攔停前的速度大約為每小時75哩，然而天色較晚，周遭沒有其他車輛同速，所以被一旁「埋伏」的警車攔停，吃到罰單。她說：「交通執法沒有統一的標準，這讓每一位駕駛者都很頭疼。除了自認倒霉，別無他法。」她強調，「在特定時期，警察會加強執法，朋友們會相繼接到罰單。而大部分時間，根本看不到他們的身影。」

警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）表示，警員數量減少是原因。她說：「交通部門的人員編制是30年以來的最低水平，在2019年，該部門有69名警員。目前任職的45名警員除了開罰單外，還要調查車禍事故，支援田德隆區，管理遊行和示威人群等。」

她表示，分配到交通部門的警員每天都要平衡其他增派的任務，同時保障舊金山的交通安全。

布雷奇表示，警察並沒有真正履行他們的職責。他說：「市民認為穿越街道十分危險，因為他們不認為警察會把違章的駕駛者攔下來。」

2014年，舊金山通過了交通事故死亡零願景的承諾，其中最有可能導致車禍的五種行為將會得到整治：超速、闖紅燈、闖停車標誌、未禮讓行人，以及左轉或掉頭時未讓行。但布雷奇分析發現，自2018年以來，只有35%的罰單是針對這五類行為的，大多數開出的罰單是無害的，如車檢過期、車床貼膜未過審、尾燈破損等。

市長布里德（London Breed）發言人克斯坦（Jeff Cretan）表示，市府的新預算將雇傭220名新警員，幫助警局有更好的表現，包括在執行交通法規的方面。

警察 舊金山 車禍

上一則

麥金尼山火40%受控制 天乾風強恐復燃

延伸閱讀

金山地檢長選舉 民權律師小阿里奧圖參選

金山地檢長選舉 民權律師小阿里奧圖參選
聯邦欲關Laguna Honda醫院 舊金山市府律師邱信福提告

聯邦欲關Laguna Honda醫院 舊金山市府律師邱信福提告
Outside Lands音樂節 5日重返金門公園

Outside Lands音樂節 5日重返金門公園

金山市長布里德任命 李德志任港口委員會委員

金山市長布里德任命 李德志任港口委員會委員
非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉

非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

2022-08-02 22:47
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

2022-08-03 23:27
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

2022-08-04 02:20

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高