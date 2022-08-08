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華商總會42周年慶 數百嘉賓出席道賀

記者李怡 / 舊金山報導
華商總會慶42周年，數百位嘉賓出席道賀。（記者李怡╱攝影）
華商總會慶42周年，數百位嘉賓出席道賀。（記者李怡╱攝影）

美國華商總會7日慶祝成立42周年，在中半島密爾布瑞舉行宴會，數百人出席道賀。

華商總會會長孫志雄表示，感謝大家的支持，也特別致謝華商總會歷任的會長對美中關係、華人在美發展做出的貢獻。他展望未來，表示會繼續為僑界服務。

孫志雄表示，每年華商總會周年晚會的籌備過程和宴會盛況，都給他帶來不少回憶。很多位前任會長、顧問、董事、職員的付出，都讓他歷歷在目，今年也不例外。他感謝所有為辦好慶祝會而辛勤勞動的職員，並感謝所有關心華商總會的團體和朋友，以及所有顧問、董事、職員和會員對華商總會工作的大力支持。

他表示，回顧這一年，今年7月1日，華商總會聯合灣區各界華人成功舉辦了慶祝香港回歸25周年系列活動，這也讓他回想起25年前他們組織的慶祝香港回歸大遊行，當年萬人空巷的情景至今仍然記憶猶新。

中國駐舊金山總領事館副總領事鄒永紅表示，她和同事很高興參加美國華商總會成立42周年慶會，並代表中國駐舊金山總領館向華商總會表示熱烈祝賀。 

她說，42年來，華商總會愛國愛鄉，堅持「一個中國」原則，積極擁護促進中國統一和中華民族偉大復興，傳承弘揚中華優秀文化，積極維護僑胞權益，努力建設和諧橋社，促進中美友好。近年來，特別是在新冠肺炎疫情爆發後，華商總會緊急籌集醫療物資，馳援武漢抗疫，體現血濃於水的深情厚誼。她祝願美國華商總會會務昌隆。

中國駐舊金山總領事館領事莊元元、中華總會館總董關家澄、寧陽總會館主席黃中華、舊金山灣區統一促進會理事長池洪湖等傳統僑界社團代表出席慶賀活動。

華商總會慶42周年，數百位嘉賓出席道賀。（記者李怡╱攝影）
華商總會慶42周年，數百位嘉賓出席道賀。（記者李怡╱攝影）

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