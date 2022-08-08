聖荷西市藝術基石獎揭曉 3獲獎者出列

馬賽克美國的藝術表演。（取自馬賽克美國官網）

聖荷西 市文化事務辦公室和藝術委員會（OfficeofCulturalAffairsandtheArtsCommission）近日宣布了2022年藝術基石獎獲獎人員名單。

一年一度的藝術基石獎成立於2013年，旨在表彰為改善聖荷西藝術社區做出持久有效領導的個人。經聖荷西藝術委員會批准，獲獎者被視為聖荷西藝術基礎的一部分，他們將作為藝術界的基石而被人們銘記。

本次獎項的三位獲獎人員有：藝術基石獎獲獎者——電影 人諾菲亞（ChikeNwoffiah）；創意影響獎獲獎者——馬賽克美國（MOSAICAMERICA）組織；基於社區／商業支持的藝術獎獲獎者——聖荷西扶輪社（RotaryClubSanJose）。

聖荷西市市長李卡多（SamLiccardo）說，「藝術將社區聚集在一起，豐富人類體驗，聖荷西市很榮幸能有機會表彰這些改善和豐富周圍人生活的藝術領導者。祝賀2022年基石藝術獎獲得者諾菲亞，馬賽克美國和聖荷西扶輪社」。

藝術基石獎的獲獎者諾菲亞

諾菲亞於2010年創辦了矽谷 非洲電影節（SiliconValleyAfricanFilmFestival），是加州唯一專注於非洲電影的電影節。

奈及利亞電影人諾菲亞的電影作品獲得多個獎項和認可。諾菲亞是2021年聖荷西市的創意大使，他入選了2021年矽谷黑人傳奇名人堂（SiliconValleyBlackLegendsHallofFameClass），以表彰其在藝術、音樂、戲劇、電視和電影領域的傑出成就，並改善了人們的生活黑人社區的人。

聖荷西/矽谷全國有色人種協進會總結了諾菲亞對聖荷西市的意義：在諾菲亞之前，聖荷西市非洲文化社區是空白的。

創意影響獎獲獎者馬賽克美國

馬賽克美國是硅谷一家非盈利的藝術組織，該組織的矽谷馬賽克節（MosaicFestivalSiliconValley）由來自聖荷西和矽谷20多個不同社區的藝術家和文化傳播者領導，是一場以社區為中心的免費全天慶祝活動。去年10月，該節日匯集了50多個合作夥伴，組織本地各領域的藝術家進行了28場演出，為1500多名社區成員創造了一天的體驗式藝術作坊，視覺藝術、美食和手工藝品製作等活動。

基於社區／商業支持的藝術獎獲獎者聖荷西扶輪社

聖荷西扶輪社的項目之一是韋默新興藝術家獎（LeighWeimer’sEmergingArtistsAwards），這個獎項的設立是為了紀念已故的聖荷西信使報專欄作家、記者，以及扶輪社長期成員韋默（LeighWeimer），為宣傳和支持矽谷的藝術做出了巨大貢獻。