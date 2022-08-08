聖荷西減少槍支傷害法延期執行 是否過關仍有待觀察

李卡多市長重申槍支保險的經費將用於補償意外槍擊事件的受害者，25元的年費將用於安全教育培訓、自殺預防、家庭暴力以及心理健康服務。(本報檔案照)

聖荷西 市市長李卡多(Sam Liccardo)推動的減少槍支 傷害(Gun Harm Reduction)，原本預計在8日開始執行，但是在槍支權利組織向聯邦法院提起訴訟後目前確定延期。聯邦法院也已開庭審理，目前進度對聖荷西市有利，因為聯邦法院初步駁回了槍支權利組織的要求，但最終結果如何，還有待法院作出最後判決。

減少槍支傷害議案是聖荷西市議會於2022年1月通過的條例，內容主要是要求槍支擁有者必須購買責任保險 ，並支付費25元年費，將用於安全教育培訓、自殺預防、家庭暴力以及心理健康服務。但這個法案也立即讓全國槍支權利協會（National Association for Gun Right）和聖荷西居民史賽克（Mark Sikes）向聯邦法院以明顯地違反憲法、州法以及城市法提起訴訟。

法官弗利曼 (Beth Labson Freeman) 對於駁回了槍支組織的禁令解釋為，在聖荷西市減少槍支傷害議案中的要求與 19 世紀的擔保法(surety laws)非常相似，符合最高法院在歷史上的標準。雖然法院對具體費用金額還在審查，但對收取費用本身並不違反第二修正案，因為最高法院已經明確表示，只要收取的費用不會高過普通公民能支付的標準，就可以允許執行相關的法規。

李卡多市長重申，槍支保險的經費將用於補償意外槍擊事件的受害者。聖荷西每年在槍枝暴力上所付出的成本超過4000萬元，這筆費用應該由槍支使用者承擔，而不是一般納稅人承擔。

聖荷西這一項議案是全美第一個對槍支擁有者實施的強制性措施，自從推出以來目前其它城市和州也出現了幾項類似的提議。最後是否能在聯邦法院被通過，具有指標性意義。