「蘋果一號」古董電腦拍賣 傳是喬布斯親手組裝 沃茲也難確定

RR拍賣公司網站聲稱這是喬布斯與沃茲尼亞克親手組裝的蘋果一號電腦。但是沃茲本人表示無法確定。(RR Auction拍賣公司網頁截圖)

波士頓 RR公司推出拍賣蘋果 公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）1976年所設計組裝的「蘋果一號」（Apple 1）個人電腦。根據RR拍賣公司，這部「蘋果一號」有其特殊歷史淵源，因為當年蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）就在山景城一家電腦商店推銷這部電腦。

然而電腦古董專家與沃茲尼亞克本人均表示，他們無法確定喬布斯當年所推銷的電腦就是這一部。拍賣截止日期為8月18日。截至上周五為止，目前最高出價為40萬7029元。RR公司認為應可以50萬元售出。

沃茲尼亞克上周回應媒體詢問時表示，他的直覺是，這部電腦是第一批出廠的「蘋果一號」，可是並非是他與喬布斯兩人親手組裝的一部。

圖為蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克。(美聯社)

無論如何，所有專家均認為，這是蘋果第一部個人電腦初期產品，應此非常具有科技史價值。這部「蘋果一號」電腦日前在山景城電腦歷史博物館展示。RR公司表示，這部電腦的電路板確實是沃茲尼亞克所克組裝的，非常具有歷史意義。

「蘋果一號」1976年推出時，確實非常具有革命性。然而這部電腦只有256個內存字節 (bytes of memory)。最新蘋果手提電腦的內存字節為蘋果一號的400萬倍到800萬倍。

波士頓RR拍賣公司發言人葛拉夫 (Mike Graff) 表示，喬布斯於1990年將這部蘋果一號電腦贈與他的朋友，即這部電腦目前所有人。根據蘋果一號電腦專家柯恩 (Corey Cohen) ，蘋果一號是由喬布斯與沃茲尼亞克在喬布斯位於洛斯阿圖家中車庫組裝而成的。

柯恩並且表示，喬布斯曾對山景城Byte Shop店主人特雷爾 (Paul Terrell) 展示這部蘋果一號電腦。Byte Shop 是全球第一家電腦商店。