加州乾旱 聖荷昆谷輸水管被迫閒置 只因地主法律糾紛

聖荷昆谷缺水問題嚴重，然一條攸關民生問題的輸水管空置不用，主因出自加州兩大地主之間的法律糾紛。(Getty Images)

加州 聖荷昆谷 (San Joaquin)生產的農產品供應美國各地。值此嚴重乾旱季節，聖荷昆谷缺水問題嚴重，然一條攸關民生問題的輸水管空置不用，主因出自加州兩大地主之間的法律糾紛，這兩大地主一位是矽谷開發商維多維奇 (John Vidovich) ，另一位是南加州巴沙迪納 (Pasadina) 農產品大廠巴斯維爾公司 (J.G. Boswell Company)。

維多維奇計畫使用此輸水管運水，然這條輸水管經過巴斯維爾公司擁有的運河。雙方之間的爭執演變成為法律糾紛。經過連續三年乾旱，加州農夫急需用水，然大地主卻因土地所有權問題引起糾紛，造成當地農業社區的反感。

加州中谷地區金恩斯縣 (Kings County) 縣議員維坡 (Doug Verboon) 表示，巴斯維爾公司過去長期以侵略性的方式經營，現在這場法律糾紛顯示維多維奇也是攻擊者，雙方相互指責。維坡認為，兩方所作所為相去不遠。維坡本人是一名農夫，在他祖傳的一片187英畝的土地種植核桃 。

維多維奇所掌控的Sandridge 合夥人公司正建造一條10哩長的輸水管運水道中谷南部，澆灌當地面臨枯死的農作物。然而輸水管如欲抵達目的地，必須從地下穿越巴斯維爾公司掌控的運河。雖然維多維奇擁有這片土地，巴斯維爾公司掌控的運河穿越這片土地。

巴斯維爾公司認為，這條地下輸水管將會嚴重影響他們掌控運河的權利。維多維奇認為巴斯維爾胡說八道，指出輸水管不會傷害運河運作，況且土地是他的，他有使用權利。

維多維奇表示，輸水管必須從巴斯維爾運河底下穿過，問題其實不大，因為輸水管將設置於運河下方四呎，且用一呎厚度的水泥圈住，另外輸水管採用堅固的塑膠做成，應該不會有滲水可能。他說，即使水管漏水，水也會流到運河河床，對運河運作沒有任何影響。

巴斯維爾公司反駁稱，如果水管工程失敗，運河將無法運作，寶貴的井水將會流失，值此乾旱時期，井水一但流失，將無法彌補，農業生產將無法進行。

根據法庭紀錄，今年1月期間，輸水管地下穿越運河工程開工當天，巴斯維爾公司出動大型卡車、推土機等大型機器前往阻撓。

雙方爭執期間，法庭暫時停止輸水管工程，然維多維奇表示不會退縮。他指出，對方試圖阻止農業發展，行為非常瘋狂，「我們營建基礎工程，對方不喜歡，事情就是這樣」。

聖荷昆谷農地乾枯一片，無數農民愁眉不展，當地小農表示，缺水問題一天比一天嚴重，他們只能使用有限的用水，沒有運水的能力。可是大地主如巴斯維爾公司與維多維奇有運水的資源。他們可以投資 建造輸水管、開鑿運河，將寶貴的水資源隨意運送，這對當地小農社區是非常可怕的事情。