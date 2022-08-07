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加州這4縣 染疫風險最低

記者邵敏／綜合報導
洛杉磯環球影城，擁擠的人群中幾乎沒有人戴口罩。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯環球影城，擁擠的人群中幾乎沒有人戴口罩。（記者邵敏／攝影）

根據聯邦疾病防治中心（CDC）的數據，加州目前只有四個縣的新冠疫情水平較低，分別是塞拉縣（Sierra County)、內華達縣（Nevada County）、阿爾平縣（Alpine County）和莫諾縣（Mono County）。

傳染性極強的新冠病毒變體BA.5，目前在加州各地已非常普遍，人們重複感染的情況也很常見，這讓人感覺沒有地方是安全的。目前加州只有這四個相對安全的縣，它們都位於加州與內華達州的邊界，符合CDC疫情水平排名較低的標準，處於地圖中的綠色類別，而加州絕大多數縣都處於橙色的高風險和黃色的中風險類別。

CDC通過新冠住院人數、患者占用病床比率，來確定這個縣的風險級別，加州人口最多的大多數縣都屬於高風險類別，包括灣區九個縣、沙加緬度（Sacramento）、洛杉磯縣、橙縣（Orange County）和聖地牙哥縣（San Diego County），加上幾乎整個中央山谷。

當一個縣處於高風險級別時，CDC建議在室內戴口罩，同時患有嚴重疾病的高風險人群，需採取額外預防措施以避免感染病毒。但目前即使在那些風險級別高的地區，也沒有規定室內戴口罩。

根據CDC數據，目前BA.5變體約占美國病例的85%。哥倫比亞梅爾曼公共衛生學院（Columbia Mailman School of Public Health）傳染病專家的模型顯示，目前這一波新冠病例預計將在8月的某個時間在全國範圍內達到頂峰，然後下降。

加州 CDC 疫情

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