阿賽頓增建住房計畫 矽谷科技界聞人安德森反對

矽谷科技界聞人安德森曾經反對灣區避鄰主義。但有報導透露，他反對所居住的阿賽頓社區建造多戶房屋單位的提案。(Getty Images)

矽谷科技界聞人、億萬富翁安德森(Marc Andreessen)曾經表態反對灣區 避鄰主義(Bay Area NIMBYism)，但是有報導透露，他現在態度轉變，反對所居住的阿賽頓(Atherton)社區建造多戶房屋單位的提案。

為了達到加州住房需求的草案計畫，擁有約7000名居民、大部分超級富有的阿賽頓市府，提議除新規畫部分房屋地產，以允許建造多戶住房(multi-family housing)。不過，在針對計畫提交的公開評論中，有超過100名居民表示反對，其中，包括安德森。

安德森曾是網景(Netscape)共同創辦人，也是Facebook、Lyft等公司具影響力的早期投資 人。

安德森的評論首先由「大西洋」雜誌(Atlantic)報導，由他與慈善家妻子蘿拉(Laura Arrillaga-Andreessen)共同簽署，表達對多戶房屋單位的「強烈反對」(IMMENSE objection)，認為其將大幅降低房屋價值，並且降低屋主本身與鄰居的生活品質，極大量增加噪音污染與交通。

安德森夫婦並未對報導做出評論；「大西洋」雜誌稱，相關內容來自使用andreessen.org網域名稱的電子郵件，阿賽頓市府官員確認其真實性。不過，有另一名市府官員告訴「紀事報」，無法核實究竟是誰寫的有關看法內容。

不過，評論雖然與灣區居民大部分表達反對在社區興建新建築計畫的情緒一致，以及其他來自阿賽頓居民的300條評論看法相同，但是，其與安德森先前表達的理念背道而馳。

安德森這位投資家曾於2020年一篇文章「現在是建造的時候」(It's Time to Build)寫道，缺乏住房是灣區房價 飆漲原因，導致居民出走。文中指出，無法在經濟潛力旺盛的城市建造足夠住房，導致當地瘋狂飆升房價，例如舊金山，一般人幾乎不可能搬進來並且找到有未來的工作。

安德森在文中闡述看法指出，問題在於缺乏欲望；需要「想望」(want)這些東西，問題是惰性，大家需要這些東西，而不是去阻止。

但是，在阿賽頓，安德森顯然站在想要阻止增加住房的一方。為了回應「壓倒性的社區意見」，市府議會決定從其住房計畫草案中、移除多戶住宅重新分區項目，而是傾向在現有房產中增加附屬住房單位，以達到未來8年需開發348間新住房單位的目標。新計畫將重新徵求公眾意見。