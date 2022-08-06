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中國旅客減少 舊金山年損失逾十億元收入

編譯組／舊金山5日電
中國旅客減少讓舊金山年損失逾十億元收入。（美聯社）
中國旅客減少讓舊金山年損失逾十億元收入。（美聯社）

舊金山國際機場SFO國際航班數據顯示，今年夏天到目前為止，來自歐洲直飛入境旅行比來自亞洲的更多。而在疫情之前，該市的海外遊客大部分來自亞洲，中國更是主要海外旅遊市場，相較2019年的統計，中國旅客減少讓舊金山年損失十多億元收入。

2019年夏季，有45萬5581名來自亞洲的遊客抵達舊金山國際機場，超過同期出現的35萬9383名歐洲遊客。這些數字只占2020年期間的一小部分，當時冠狀病毒疫情剛開始；但來自亞洲的旅遊業在2021年夏季似乎反彈得更厲害。聯邦商務部的數據顯示，來自亞洲的旅客進入SFO的人數是來自歐洲的兩倍以上。

在2022年6月，有5萬3000名旅客來自亞洲，而歐洲旅客在該月的人數超過7萬3000。最令人吃驚的是來自中國的遊客數字，中國向來是舊金山的第一大海外旅遊市場。自2021年年初以來，幾乎沒有旅客從中國直接進入SFO，而在2019年夏季，有近11萬8000人直接從中國飛來。

雖然今年夏天到目前為止，舊金山市的旅遊業出現可喜的反彈，但來自亞洲的旅遊業顯然已經放緩。部分原因是中國的新冠疫情清零政策和旅行限制，以及日本等國家對回國旅行者的檢疫和測試規則。

去年，中國政府建議在黃金周等全國性節日期間不要出國旅遊，這通常是中國最大的旅遊時期。今年早些時候，由於Omicron變異株製造一波冠狀病毒感染，中國開始對國際航班進行嚴格控制；5月，作為清零政策的一部分，中國政府禁止非必要的國際旅行。

而來自亞洲的旅行者減少也是有代價的。根據S.F. Travel的數據，來自中國的50多萬遊客，在2019年過夜國際遊客在舊金山消費的103億元中，貢獻了超過十分之一。但這一消費噴頭已被關閉；聯邦數據顯示，今年前六個月，只有兩名乘客直接從中國抵達，等於舊金山減少十多億的消費收入。

但來自日本和南韓的旅客量正在恢復，這兩個國家是舊金山旅遊的重要二級市場。

與此同時，隨著世界其他地區的COVID限制的恢復，來自法國、德國和英國等地的遊客激增，也有一些被壓抑的歐洲購物能量正在舊金山釋放出來。

總體而言，該市預計要到2024年才能看到旅遊人數恢復到疫情前的水平。

舊金山 疫情 機場

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